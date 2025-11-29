Η υπόθεση του 29χρονου λιμενικού Νίκου Καρακλά, που βρέθηκε απαγχονισμένος τη Μεγάλη Παρασκευή του 2025 στην περιοχή «Φανερωμένη» στο Σίγρι Λέσβου, συγκλονίζει την τοπική κοινωνία και έχει προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες θανάτου του.

Η μητέρα του, Δήμητρα Κίτσου, επιμένει ότι ο γιος της δεν έδωσε τέλος στη ζωή του, υποστηρίζοντας πως κάποιοι τον σκότωσαν και προσπάθησαν να καλύψουν το έγκλημα, σύμφωνα με το Mega. Μετά από προσωπική έρευνα που περιλάμβανε συλλογή φωτογραφικού υλικού, στοιχείων και μαρτυριών, η ίδια διατύπωσε μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων που, όπως καταγγέλλει, παραμένουν αναπάντητα. Αυτά τα ερωτήματα υπέβαλε επίσημα και στις εισαγγελικές αρχές, οι οποίες διατηρούν ανοικτή την υπόθεση, ζητώντας διερεύνηση όλων των πιθανών σεναρίων.

Η μητέρα του λιμενικού τονίζει ότι στις φωτογραφίες από το νεκροτομείο φαίνονται σημάδια από σχοινιά στην πλάτη και στα χέρια του παιδιού της, θέτοντας το ερώτημα αν πρώτα τον έδεσαν πριν τον κρεμάσουν. Παράλληλα, παρατηρείται μια οπή στον κάτω αριστερό μηρό, που εμφανίζεται και στη φόρμα του και διερωτάται αν πρόκειται για τραύμα από μαχαίρι και αν είναι δυνατόν να το προκάλεσε μόνος του, από πίσω. Επισημαίνει επίσης ότι το αίμα που βρέθηκε στο χώρο της Παναγίας στο Σίγρι, όπου βρέθηκε κρεμασμένος ο γιος της, ήταν υπερβολικά πολύ σε αντίθεση με τις ελάχιστες κηλίδες στη μπλούζα του όταν τον είχε δει τελευταία φορά. Τότε της είχε πει ότι θα επιχειρούσε να βρει το πρόσωπο με το οποίο είχε προηγουμένως έντονο καβγά και η μητέρα υποστηρίζει πως υπήρχε ένα ραντεβού θανάτου με κάποιους που σκηνοθέτησαν την αυτοκτονία του.

Η Δήμητρα Κίτσου αναφέρει ακόμη ότι υπάρχει τραύμα στον θώρακα που προκαλεί αιμοθώρακα και αναρωτιέται αν είναι λογικό να προλάβαινε κάποιος να μαχαιρωθεί, να ανέβει, να δέσει το σχοινί, να κατέβει, να εξαφανίσει το μαχαίρι και μετά να κρεμαστεί μόνος του, κάνοντας διπλό κόμπο. Επισημαίνει ότι ο σταυρός από τον οποίο κρεμάστηκε δεν αντέχει βάρος 110 κιλών, θέτοντας το ερώτημα πώς παρέμεινε το σώμα κρεμασμένο εκεί. Τονίζει επίσης ότι τα πόδια του άτυχου άνδρα ακουμπούσαν σε σκαμνί και με τόσο αίμα, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν ίχνη στο σκαμνί και στο έδαφος; Αναφέρει ότι το σχοινί στον λαιμό είχε διπλό κόμπο και στον σταυρό ήταν τυλιγμένο 3-4 φορές με περίσσευμα, και διερωτάται αν αυτός είναι ο τρόπος που αυτοκτονεί κάποιος, ενώ υπογραμμίζει την απουσία σημειώματος.

Ιδιαίτερη μνεία κάνει η μητέρα στα βίντεο από κάμερα ασφαλείας δίπλα στο εκκλησάκι της Φανερωμένης, στα οποία λείπουν 38 κρίσιμα λεπτά, κατά τα οποία θα μπορούσε να φανεί τι έκανε εκείνη την ώρα το σκάφος που πλησίαζε την ακτή. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη μαρτυρία ψαράδων για σκάφος με 2-3 άνδρες που κατευθύνονταν προς το σημείο του θανάτου και τη μαρτυρία που αποκάλυψε η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» για την περίεργη άφιξη ανδρών με φόρμες στην ακτή, δημιουργεί το εύλογο ερώτημα γιατί αφαιρέθηκαν αυτά τα κρίσιμα λεπτά από το βιντεοληπτικό υλικό.

Η μητέρα θέτει ακόμη σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την τήρηση των πρωτοκόλλων στη σκηνή του θανάτου. Αναρωτιέται γιατί δεν ελήφθησαν δείγματα από τις πατημασιές στο έδαφος και επισημαίνει ότι στον χώρο βρίσκονταν αστυνομικοί χωρίς προστατευτικές στολές, γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση τη σωστή διαχείριση της σκηνής. Υπάρχουν αναφορές για σωματίδια πυροβολισμού στα χέρια του παιδιού της και για αιματηρό αποτύπωμα αγνώστου σε πλαστικό μπουκάλι νερού, με το DNA στο αίμα να ανήκει στον Νίκο Καρακλά και το αποτύπωμα όχι. Το μαχαίρι με το οποίο, αυτοτραυματίστηκε, δεν βρέθηκε ποτέ και η μητέρα διερωτάται γιατί όλα αυτά αγνοήθηκαν και επιμένουν στο σενάριο της αυτοκτονίας. Υποστηρίζει ότι ο Νίκος, λόγω της νευραλγικής του θέσης σε ευαίσθητη υπηρεσία, γνώριζε πολλά και κρατούσε για κάποιους στοιχεία, ενώ το σπίτι του ερευνήθηκε χωρίς ένταλμα την ίδια ημέρα, γεγονός που εγείρει υποψίες ότι κάποιοι επιδίωξαν να του «κλείσουν το στόμα».

Η Δήμητρα Κίτσου έχει καταθέσει στις εισαγγελικές αρχές επίσημο αίτημα εδώ και δύο μήνες, ζητώντας συγκεκριμένες ενέργειες για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Μεταξύ άλλων, ζητά άρση κάθε αμφιβολίας σχετικά με τις κακώσεις, τα τραύματα και τα σημάδια δεσίματος, παράδοση ολόκληρου, αμοντάριστου οπτικού υλικού από όλες τις κάμερες χωρίς κομμένα λεπτά, άνοιγμα των καταγραφών ραντάρ της περιοχής Σιγρίου για τον εντοπισμό του σκάφους και εξέταση της μαρτυρίας των ψαράδων για το σκάφος με τους τρεις άνδρες, καθώς και όλων των εμπλεκόμενων προσώπων χωρίς εξαιρέσεις.

Ζητά επίσης διερεύνηση των τηλεφωνικών κλήσεων και της υπηρεσιακής αλληλογραφίας πριν και μετά τον εντοπισμό του γιου της, έλεγχο για παραλείψεις, αυθαιρεσίες και παράνομες ενέργειες κατά την έρευνα και διαχείριση της σκηνής του θανάτου του παιδιού της και αναγνώριση του θανάτου όχι ως αυτοκτονία, αλλά ως ύποπτης εγκληματικής ενέργειας μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Η μητέρα, που αναλαμβάνοντας ρόλο ντετέκτιβ επιδιώκει να μάθει την αλήθεια για το παιδί της, ζητά να διερευνηθούν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα, χωρίς να μείνουν κενά, σκιές ή αναπάντητα ερωτήματα που θα τη βασανίζουν για μια ζωή.