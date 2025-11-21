Τα χριστουγεννιάτικα δέντρα που θα στολίσουν την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη για τις γιορτές κατέφθασαν το πρωί της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου και έχουν ήδη τοποθετηθεί στο σημείο όπου θα στολιστούν.

Στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος, έφτασε ένα έλατο ύψους 19 μέτρων από τη Βυτίνα Αρκαδίας, το οποίο θα φωταγωγηθεί στις 27 Νοεμβρίου. Μετά το τέλος της εορταστικής περιόδου, το δέντρο θα δωριθεί στο Τμήμα Ξυλογλυπτικής της Σχολής Καλών Τεχνών.

Στη Θεσσαλονίκη, το χριστουγεννιάτικο δέντρο έφτασε στην πλατεία Αριστοτέλους από το Παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Έχει ύψος 18 μέτρα και εντυπωσιακή διάμετρο 8 μέτρων, παρότι είναι οριακά μικρότερο από αυτό της Αθήνας.

Η μεταφορά του ήταν τόσο ογκώδης που χρειάστηκε να επιλεγεί διαφορετική διαδρομή από τη συνηθισμένη, ενώ συνοδεύτηκε από τέσσερα περιπολικά μέχρι να φτάσει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.