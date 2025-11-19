Διχασμένοι εμφανίζονται οι μετεωρολόγοι για την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες. «Εμμονικές και επικίνδυνες καταιγίδες στα βόρειο-δυτικά και στο βάθος κρύα…», βλέπει ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, ενώ σημαντική πτώση της θερμοκρασίας περιμένει και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, σύμφωνα με τον οποίο, «μας έρχονται και χιόνια στα βουνά». «Οι: ΜεΤοΖόρι_Κακοκαιρία ξαναχτυπούν!», γράφει ο Γιάννης Καλλιάνος.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, γράφει: «Συνεχίζονται για δεύτερο 24ώρο τα μεγάλα ύψη βροχής στη βόρειο-δυτική ελλάδα και μάλιστα ( με μικρότερη ένταση) οι βροχές θα διατηρηθούν σε αυτές τις περιοχές μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Κέρκυρα, Παξοί, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Λευκάδα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας για πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις στις ευάλωτες περιοχές και ακολουθούν με λιγότερη επικινδυνότητα οι υπόλοιπες περιοχές της Ηπείρου, η Αιτωλοακαρνανία και η Κεφαλονιά.

Ήπια θα παραμένει και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στις περισσότερες περιοχές μέχρι το Σάββατο 22/11.

Η υγρασία, τα ψιλόβροχα και οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες είναι δεδομένα για τις υπόλοιπες περιοχές.

Από την Κυριακή 23/11 δεν αποκλείεται να πάρουμε μία μικρή γεύση από Χειμώνα, ωστόσο προς το παρών δεν βλέπω καμία ιδιαίτερη δυναμική ως προς τη διάρκεια».

«Με τον έντονα βροχερό καιρό να επιμένει στα βορειοδυτικά θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες με τον υδράργυρο να πέφτει μέσα στο σαββατοκύριακο και να μας έρχονται και χιόνια στα βουνά», γράφει από την πλευρά του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στο Facebook. Παράλληλα, μέσω του Open, επισήμανε πως τα πρώτα χιόνια αναμένονται μετά το Σαββατοκύριακο, καθώς ο υδράργυρος θα σημειώσει ραγδαία πτώση έως και 12 βαθμών. Παράλληλα, οι βροχές θα συνεχιστούν στα βορειοδυτικά.

«Την Πέμπτη, τα πιο έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται στη βορειοδυτική Ελλάδα, με ισχυρές καταιγίδες και βροχές. Την Παρασκευή, τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν πιο ανατολικά, ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένονται και οι πρώτες χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας, καθώς η πολική αέρια μάζα θα φτάσει κοντά στη βόρεια Ελλάδα», είπε ο μετεωρολόγος του Open.

Καλλιάνος: Ξεκίνησε πάλι η γνωστή τρομολαγνεία

«Οι: ΜεΤοΖόρι_Κακοκαιρία ξαναχτυπούν!», σχολιάζει ο Γιάννης Καλλιάνος σε ανάρτησή του στο Facebook και γράφει: «Ξεκίνησε πάλι η γνωστή τρομολαγνία, με δημοσιεύσεις να κατακλύζουν το διαδίκτυο συνοδευόμενες από χιονανθρώπους και πιγκουίνους που “προαναγγέλλουν” ένα τάχα μου χειμωνιάτικο Σαββατοκύριακο με χιόνια και ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας.

Ακούστε με προσεκτικά. Τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να συμβεί.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα, από τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου που είναι παράλογα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, θα περάσουμε στους 18 με 20 βαθμούς, που είναι σχεδόν φυσιολογικές τιμές για την περίοδο που διανύουμε. Οι περισσότερες βροχές θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια θα εκδηλωθούν τοπικά ασθενή φαινόμενα στη Βόρεια χώρα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τις επόμενες ημέρες.

Τα χιόνια για τα οποία γίνεται έντονος λόγος με κραυγαλέες επικεφαλίδες δεν θα εμφανιστούν όπως τα φαντάζεστε. Καμία σχέση. Θα απασχολήσουν για λίγο μόνο τα βουνά πάνω από τα 1500 με 1700 μέτρα, και μάλιστα εξασθενημένα, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα (κυρίως: Ήπειρος, Δυτική Μακεδονία, Δυτική Στερεά)

Γνωρίζετε πολλές κατοικήσιμες περιοχές στην Ελλάδα στα 1500 με 1700 μέτρα; Εγώ όχι!

Θεωρείτε χειμώνα τους 16 βαθμούς στα βόρεια, τους 20 βαθμούς στα κεντρικά και τους 22 βαθμούς στα Δωδεκάνησα;

Είναι έντονο κρύο και βαθύς χειμώνας αυτές οι συνθήκες;

Κρύο θα επικρατήσει από την Κυριακή έως την Τρίτη μόνο ως προς τις ελάχιστες θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία, όπου οι ελάχιστες θα βρεθούν οριακά και λίγο κάτω από τους 0 βαθμούς στα πιο ορεινά.

Σας παραθέτω τις “χειμωνιάτικες” θερμοκρασίες των επόμενων ημερών:

Αθήνα:

Πέμπτη 23°C

Παρασκευή 22°C

Σάββατο 22°C

Κυριακή 20°C

Δευτέρα 20°C

Τρίτη 20°C

Θεσσαλονίκη:

Πέμπτη 22°C

Παρασκευή 22°C

Σάββατο 22°C

Κυριακή 19°C

Δευτέρα 16°C

Τρίτη 18°C

Φλώρινα (υψόμετρο 700 μέτρα):

Πέμπτη 18°C

Παρασκευή 14°C

Σάββατο 15°C

Κυριακή 14°C

Δευτέρα 12°C

Τρίτη 14°C

Η πραγματικότητα, επομένως, είναι λιγότερο δραματική και πολύ πιο απλή. Ο καιρός ακολουθεί τους φυσικούς του ρυθμούς, όμως κάποιοι προτιμούν να τον παρουσιάζουν σαν να πρόκειται για επικό γεγονός που θα ανατρέψει τη ζωή μας.

Μια φυσιολογική μεταβολή της θερμοκρασίας μετατρέπεται σε «έκτακτη προειδοποίηση», ενώ μια περιορισμένη και πρόσκαιρη χιονόπτωση στα βουνά παρουσιάζεται ως «γενική επέλαση του χειμώνα».

Είναι μια παράσταση που επαναλαμβάνεται συνεχώς, κάθε φορά με το ίδιο σενάριο και το ίδιο υπερβολικό ύφος.

Ο κόσμος ζητά καθαρή, υπεύθυνη και αξιόπιστη ενημέρωση. Αντί γι’ αυτό, συχνά λαμβάνει τίτλους φτιαγμένους για να σοκάρουν, όχι για να ενημερώσουν. Η επιλογή της υπερβολής μπορεί να φέρνει «κλικ», ξεφτιλίζει όμως την επιστήμη της Μετεωρολογίας».