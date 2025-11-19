Ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με ισχυρά φαινόμενα και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα.

Οπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, τα πρώτα χιόνια αναμένονται μετά το Σαββατοκύριακο, καθώς ο υδράργυρος θα σημειώσει ραγδαία πτώση έως και 12 βαθμών. Παράλληλα, οι βροχές θα συνεχιστούν στα βορειοδυτικά.

Σήμερα, ο έντονα άστατος καιρός στη δυτική και βόρεια Ελλάδα επιμένει με βροχές και καταιγίδες ενώ σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, χρειάζεται μεγάλη προσοχή λόγω του μεγάλου όγκου νερού που αναμένεται να πέσει.

Στην Αττική δεν αναμένονται βροχές έως το τέλος της εβδομάδας. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 23 βαθμούς το μεσημέρι.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι πιο βαρύς και δεν αποκλείονται και ασθενείς βροχές, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 βαθμούς.

«Την Πέμπτη, τα πιο έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται στη βορειοδυτική Ελλάδα, με ισχυρές καταιγίδες και βροχές. Την Παρασκευή, τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν πιο ανατολικά, ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένονται και οι πρώτες χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας, καθώς η πολική αέρια μάζα θα φτάσει κοντά στη βόρεια Ελλάδα», είπε ο μετεωρολόγος του Open.

Αναλυτικά ο καιρός σήμερα από την ΕΜΥ

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες οι οποίες στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Στη δυτική Πελοπόννησο προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και τις μεσημεριανές ώρες πιθανώς στα βόρεια τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά έως 6 και στην Εύβοια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι:Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις στα βόρεια 6 με 7 και στα νότια 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.