Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που δείχνουν τη στιγμή που ένας 32χρονος άνδρας κάνει βουτιά θανάτου κατά τη διάρκεια ενός αγώνα pickleball στη Μαλαισία στις 2 Δεκεμβρίου.

Ο άνδρας, του οποίου το όνομα δεν έχει γίνει γνωστό, φαίνεται να πηδάει πάνω από το κιγκλίδωμα ασφαλείας για να προσπαθήσει να πάρει μια μπάλα, πριν πέσει από το γήπεδο τριών ορόφων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της New York Post, ο άνδρας πήδηξε πάνω στο δίχτυ που κάλυπτε το κενό, αλλά έπεσε όταν αυτό έσπασε, μην αντέχοντας το βάρος του.

Όσοι ήταν μπροστά στο τραγικό περιστατικό φαίνονται εμφανώς τρομοκρατημένοι από τις σκηνές, πριν σπεύσουν στο ισόγειο, όπου ο άνδρας βρέθηκε νεκρός.

Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα στο Playa Racquet Club στην Κουάλα Λουμπούρ, το οποίο αναφέρεται ως χώρος που προσφέρει «χαλαρές και διασκεδαστικές συνεδρίες pickleball σε γήπεδα στην ταράτσα, με φόντο τον εκπληκτικό ορίζοντα της πόλης».

Το κλαμπ διαθέτει μπαρ, καφέ, χώρο χαλάρωσης, τρία υπαίθρια γήπεδα και ένα κλειστό γήπεδο.

Pickleball Kills a Man:



Horrifying footage captured the moment a 32-year-old fell to his death during a game of pickleball in Malaysia.



“The deceased was playing pickleball on the third floor and had climbed over the court’s fence to retrieve a ball and fell to the lower floor” pic.twitter.com/RBjtmi307f — ((Hurkle Durkling)) 🇺🇸🎗️🇮🇱 🤟 (@durklinghurkle) December 11, 2025

Σε δήλωσή του, το κλαμπ ανέφερε: «Είμαστε βαθιά λυπημένοι για το τραγικό περιστατικό που συνέβη στις εγκαταστάσεις TREC, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια μιας ζωής. Αυτή τη στιγμή, ζητάμε την κατανόηση και τη συμπόνια σας, καθώς σεβόμαστε την ιδιωτικότητα και όσους επηρεάστηκαν. Παρακαλούμε το κοινό να αποφύγει τις εικασίες, ενώ οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν την έρευνά τους».

Ο αρχηγός της αστυνομίας της περιοχής Wangsa Maju, Mohamad Lazim Ismail, δήλωσε ότι «η υπόθεση έχει χαρακτηριστεί ως αιφνίδιος θάνατος».

Σε δήλωσή του επιβεβαίωσε ότι οι αρχές έλαβαν αναφορά για το περιστατικό γύρω στις 9:43 μ.μ. «Ο αποθανών έπαιζε pickleball στον τρίτο όροφο και είχε σκαρφαλώσει πάνω από το φράχτη του γηπέδου για να πάρει μια μπάλα και έπεσε στον κάτω όροφο», ανέφερε στη δήλωσή του.