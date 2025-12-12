«Ραντεβού» στην Πάτρα για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» δίνει την προσεχή Τρίτη 16/12 ο Αλέξης Τσίπρας.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στον Πολυχώρο Royal (Ακτή Δυμαίων 51, Πάτρα).

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου «Ιθάκη» θα συζητήσουν οι: Βασίλης Αϊβαλής επικεφαλής παράταξης Δ. Πατρέων, πρώην Πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, Θεώνη Κουφονικολάκου συνήγορος του Παιδιού, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Γιώργος Παππάς πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, Γιώργος Σιακαντάρης συγγραφέας και Δρ. Κοινωνιολογίας και Αιμίλιος Χειλάκης ηθοποιός.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης θα πραγματοποιηθεί και ομιλία του Αλέξη Τσίπρα ενώ την παρουσίαση και τον συντονισμό έχει αναλάβει η Λίνα Μπάστα, διευθύντρια Ενημέρωσης Ionian TV και δημοσιογράφος