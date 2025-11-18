Στον ρυθμό της Black Friday κινείται και εφέτος το Λαϊκό Λαχείο, με την ειδική κλήρωση του παιχνιδιού να μοιράζει 150.000 ευρώ στον μεγάλο νικητή της κλήρωσης, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

«Το Λαϊκό Λαχείο έχει διαχρονικά το δικό του κοινό, ωστόσο σε κάθε ειδική κλήρωση το ενδιαφέρον του κόσμου αυξάνεται, όπως και η κινητικότητα στα καταστήματα ΟΠΑΠ. Το Λαϊκό Λαχείο συμμετέχει για 3η συνεχόμενη χρονιά στην Black Friday, με τους παίκτες να προμηθεύονται τους λαχνούς τους στη μισή τιμή, δηλαδή με 5 ευρώ ανά πεντάδα και 1 ευρώ για κάθε λαχνό», αναφέρει η Ουρανία Γεωργίτση, ιδιοκτήτρια καταστήματος ΟΠΑΠ στα Γρεβενά.

Το μεγάλο έπαθλο και τα μικρότερα κέρδη

Εκτός από το μεγάλο έπαθλο των 150.000 ευρώ που κερδίζει η τυχερή πεντάδα, η ειδική κλήρωση Black Friday του Λαϊκού Λαχείου θα μοιράσει στους παίκτες και άλλα, μικρότερα έπαθλα.

«Η ειδική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, προσφέρει 5.000 ευρώ στους λαχνούς που διαθέτουν τον ίδιο αριθμό με τον τυχερό λαχνό σε όλες τις άλλες σειρές, 200 ευρώ στους πρώτους 10 λαχνούς από τους 119 λαχνούς σε κάθε σειρά που προκύπτουν αυτόματα από τον τυχερό λαχνό της κλήρωσης και 100 ευρώ στους υπόλοιπους 109. Επίσης, 10 ευρώ θα κερδίσουν όσες πεντάδες έχουν τον ίδιο τελευταίο αριθμό με το νικητήριο λήγοντα», εξηγεί ο κα Γεωργίτση.

Το Λαϊκό Λαχείο στο OPAP Store App

Μέσα από την εφαρμογή OPAP Store App, οι παίκτες του Λαϊκού Λαχείου μπορούν να σκανάρουν τους λαχνούς της ειδικής κλήρωσης Black Friday στο κινητό τους, για να δουν αν έχουν κερδίσει. Κάθε λαχνός που σκανάρεται συμμετέχει στο πρόγραμμα πιστότητας «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις», δίνοντας τη δυνατότητα στους παίκτες να συμμετέχουν σε κληρώσεις και να διεκδικήσουν προνόμια και δώρα.

Εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λήγοντα και χιλιάδας

Παράλληλα, διαθέσιμη για την ειδική κλήρωση Black Friday είναι και η εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λήγοντα και χιλιάδας. Όπως τονίζει η κα Γεωργίτση, «οι πελάτες των καταστημάτων ΟΠΑΠ μπορούν, μέσα από τις τερματικές μηχανές στον πάγκο εξυπηρέτησης, να επιλέξουν συγκεκριμένο λήγοντα από το μηδέν έως το εννιά, συγκεκριμένη χιλιάδα, τον συνδυασμό λήγοντα και χιλιάδας, καθώς και τον τυχαίο μονό ή ζυγό λήγοντα».

Η ειδική κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου Black Friday θα μεταδοθεί ζωντανά την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στις 19:00, από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube.