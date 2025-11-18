Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025 | 11:00-17:00

Campus Αθήνας: Κοδριγκτώνος 13 & Πατησίων

Campus Θεσσαλονίκης: Ίωνος Δραγούμη 21

Είσοδος Ελεύθερη για όλους.

Το επαγγελματικό σου ταξίδι ξεκινά εδώ!

Το Mediterranean College επιστρέφει με τη μεγαλύτερη γιορτή καριέρας της χρονιάς! Το Employability Fair 2025 ανοίγει τις πόρτες του την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, από τις 11:00 μέχρι τις 17:00, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δίνοντας σε φοιτητές, νέους επαγγελματίες και απόφοιτους την ευκαιρία να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους.

Κορυφαίες Εταιρείες & Οργανωμένο CV CENTRE

Στις εγκαταστάσεις του Mediterranean College σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη θα συναντήσεις πάνω από 90 κορυφαίες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες, έτοιμες να γνωρίσουν τα ταλέντα του αύριο. Στην Αθήνα, ονόματα όπως Inditex, MSC Shipping, AEGEAN, Mondelēz International, Public, Daikin Hellas και Yava Fitness Centers σε περιμένουν, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα συναντήσεις ELTRAK, Ελληνικός Χρυσός, Alumil, Milkplan και Ολυμπιακή Ζυθοποιία, ανάμεσα σε πολλά ακόμα δυνατά brands. Οι εκπρόσωποι των HR Departments θα είναι εκεί για να σε γνωρίσουν προσωπικά, να σου δώσουν πρακτικές συμβουλές και να σε καθοδηγήσουν σε ευκαιρίες πρόσληψης ή πρακτικής άσκησης. Παράλληλα, στο CV Centre powered by Kariera.gr, οι experts θα σε μάθουν πως να δημιουργήσεις ένα βιογραφικό που θα σε ξεχωρίσει ως Top Applicant!

«Δυνατά» Workshops

Το Employability Fair δεν είναι απλά μια έκθεση καριέρας. Είναι μια πλήρης εμπειρία ανάπτυξης δεξιοτήτων και προσωπικής εξέλιξης. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος σε workshops και παράλληλες δράσεις που ενισχύουν το επαγγελματικό τους προφίλ και χτίζουν αυτοπεποίθηση.

Πολύτιμο Networking & Προσωπική Ανάπτυξη

Η Έκθεση Καριέρας δεν αφορά μόνο στην αναζήτηση εργασίας. Είναι μια ευκαιρία για networking, γνώση, έμπνευση και προσωπική ανάπτυξη. Κάθε συζήτηση, κάθε συμβουλή, κάθε workshop είναι ένα βήμα πιο κοντά στο μέλλον που ονειρεύεσαι.

Εξασφάλισε τη θέση σου αναγράφοντας τα στοιχεία σου, επιλέγοντας τους κλάδους που σε ενδιαφέρουν και τις δράσεις που επιθυμείς να παρακολουθήσεις. Το Employability Fair 2025 είναι ανοιχτό για όλους τους φοιτητές και απόφοιτους οποιασδήποτε σχολής ή πανεπιστημίου, εργαζόμενους και μη που ψάχνουν για δουλειά ή νέες ευκαιρίες, αλλά και για το ευρύ κοινό που θέλει να ενισχύσει τις επαγγελματικές του δεξιότητες και να δικτυωθεί με την αγορά εργασίας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και η συμμετοχή σου στο Employability Fair 2025 μπορεί να είναι το πρώτο βήμα που θα καθορίσει την επαγγελματική σου πορεία. Μην χάσεις την ευκαιρία να συναντήσεις τις εταιρείες που θα σε βοηθήσουν να ξεχωρίσεις, να ανακαλύψεις πρακτικά εργαλεία, και να επενδύσεις στον εαυτό σου με γνώση, επαφές και δεξιότητες που θα μείνουν μαζί σου για πάντα.

Employability Scheme®

Το Employability Fair 2025 πραγματοποιείται για 12η χρονιά και εντάσσεται στο πλαίσιο του MC-Employability Scheme®, του 1ου Ολοκληρωμένου Σχεδίου Επαγγελματικής Ανάπτυξης & Αποκατάστασης στην ιδιωτική εκπαίδευση, στην Ελλάδα. Στόχος του είναι η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των φοιτητών του Κολλεγίου. Με στοχευμένες υπηρεσίες, μεγάλες διοργανώσεις και την υποστήριξη 500+ συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, επιτυγχάνουμε ποσοστό επαγγελματικής απορρόφησης αποφοίτων >90%.

Το Employability Fair έχει εδραιωθεί ως ένα από τα κορυφαία Job Events στην Ελλάδα, αφού τα τελευταία χρόνια έχει προσελκύσει περισσότερες από 300 εταιρείες και 15K+ επισκέπτες.

