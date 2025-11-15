Τραγικός είναι ο θάνατος ενός 43χρονου οδηγού φορτηγού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στα Κρητικά της Αρχαίας Κορίνθου, το βράδυ της Παρασκευής 14/11.

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv, ο άντρας αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε και σταμάτησε στην άκρη του δρόμου. Οι αρχές τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο.

Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.