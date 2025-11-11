Δύο πανεπιστήμια της Ελλάδας ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ίδρυση ενός καινοτόμου αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, του πρώτου στην Ελλάδα στο αντικείμενο της διοίκησης των αερομεταφορών.

Το MBA in Air Transport Management (ΜΑΤΒΑ) δημιουργήθηκε από το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με στρατηγικούς εταίρους τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και τον διεθνή Μη Κυβερνητικό Οργανισμό Hermes – Air Transport Organisation με έδρα το Μόντρεαλ του Καναδά.

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία εξειδικευμένων επαγγελματιών στις αερομεταφορές μέσα από την απόκτηση θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων και την ανάπτυξη στρατηγικών δεξιοτήτων. Οι απόφοιτοι του ΜΑΤΒΑ μπορούν να απασχοληθούν ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του κλάδου των αερομεταφορών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ως υπεύθυνοι/υπεύθυνες στρατηγικού σχεδιασμού και πολιτικής σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και ως ερευνητές/ερευνήτριες σε θέματα που αφορούν στις αερομεταφορές.

Στο ΜΑΤΒΑ συμμετέχουν 13 διδάσκοντες και 10 διδάσκουσες (Έλληνες και αλλοδαποί) που δραστηριοποιούνται σε 8 χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Ελβετία, Σλοβακία, Καναδάς) και 13 φορείς. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από διεθνή εξωτερική συμβουλευτική επιτροπή απαρτιζόμενη από σημαίνουσες προσωπικότητες όλου του οικοσυστήματος των αερομεταφορών.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 1,5 έτους και παρέχει 90 πιστωτικές μονάδες ECTS. Στην έναρξη του πρώτου εξαμήνου, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες συμμετέχουν σε δια ζώσης διδασκαλία διάρκειας μιας εβδομάδας στη Χίο (1 – 5 Φεβρουαρίου 2026 για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος). Στη συνέχεια το πρόγραμμα βασίζεται σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση με σύγχρονη διδασκαλία μέσω πλατφόρμας Zoom και ασύγχρονη εκπαίδευση μέσω πλατφόρμας Moodle, όπου και αναρτάται το εκπαιδευτικό υλικό. Στο πρώτο εξάμηνο, το πρόγραμμα είναι κοινό, ενώ στο δεύτερο επιλέγεται υποχρεωτικά μία από τις εξής τρεις κατευθύνσεις: αερολιμένες, αεροπορικές εταιρείες και πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας (έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας). Στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (ΜΒΑ Thesis).

Η παρουσίαση του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA in Air Transport Management (ΜΑΤΒΑ) έγινε από τον Καθηγητή κ. Ανδρέα Παπαθεοδώρου, Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Διευθυντή του ΜΑΤΒΑ. Όπως ανέφερε ο κύριος Παπαθεοδώρου, «πρόκειται για ένα καινοτόμο αγγλόφωνο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου ΜΒΑ – το πρώτο ΠΜΣ στην Ελλάδα (επί συνόλου περίπου 1.500 προγραμμάτων) στο γνωστικό αντικείμενο της διοίκησης των αερομεταφορών. Συνεργαζόμενα τμήματα του ΜΑΤΒΑ είναι το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ως επισπεύδον) και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ενώ στρατηγικοί εταίροι είναι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και ο Διεθνής Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Hermes – Air Transport Organisation. Οι συγκεκριμένες συνεργασίες είναι ενδεικτικές της άμεσης σύνδεσης με την αγορά ενός προγράμματος ΜΒΑ σε ένα γνωστικό αντικείμενο που “γεφυρώνει”, μειώνοντας το γεωγραφικό αποκλεισμό και ενισχύοντας την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση.»

Ο Καθηγητής Στυλιανός Ξανθόπουλος, Αντιπρύτανης Διοικητικών και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, δήλωσε: «Με το ΜΑΤΒΑ – το πρώτο ΜΒΑ στη Διοίκηση Αερομεταφορών στην Ελλάδα – η Ελλάδα αποκτά σημείο αναφοράς στην εκπαίδευση στελεχών αερομεταφορών. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου επιβεβαιώνει τον διεθνή προσανατολισμό και την καινοτομία του στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, δημιουργώντας αυτό το διεθνώς ανταγωνιστικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και με την έμπρακτη στήριξη κορυφαίων φορέων, όπως ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή ποιότητα, ερευνητική τεκμηρίωση και πρακτική αξία.»

Ο Αν. Καθηγητής Πέτρος Καβάσαλης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, δήλωσε: «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συνεργάζεται εδώ και καιρό με την ελληνική και διεθνή αεροπορική βιομηχανία. Το νέο ΜΒΑ στη Διοίκηση και Διαχείριση των Αερομεταφορών (ΜΒΑ in Air Transport Management) αποτελεί ακριβώς προϊόν αυτής της μακρόχρονης συνεργασίας. Ταυτόχρονα, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ηγείται στην έρευνα στην ίδια περιοχή, όπως δείχνουν οι σχετικές δημοσιεύσεις και τα συνέδρια που οργανώνει και συμμετέχει. Και, βεβαίως, επισημαίνω τη διακριτή συμμετοχή μας, τελευταία, στα μεγάλα ευρωπαϊκά έργα-Consortia (Large Scale Pilots) που οργανώνουν την ψηφιοποίηση των ταξιδιωτικών και σχετικών εγγράφων (DTC, boarding passes, invoices κ.λπ.), σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ενδεχομένως πέραν αυτού, σε συνδυασμό με τη νέα (παν)ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα (Εuropean Digital Identity), την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη της Ένωσης προβλέπουν να διαθέσουν στους Ευρωπαίους πολίτες σύντομα.»

Ο Καθηγητής Βασίλης Προφυλλίδης, από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, αναφέρθηκε κατ’ αρχήν στα χαρακτηριστικά του Προγράμματος που «αποτελεί συνένωση δυνάμεων όλων σχεδόν των Ελλήνων επιστημόνων που ασχολούνται με το αεροπορικό αντικείμενο αλλά και πολλών επιφανών Ευρωπαίων συναδέλφων, έχει προσανατολισμό προς τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, επιτρέπει διακριτοποίηση της αεροπορικής αγοράς με στόχευση για κάλυψη των αναγκών κάθε επιμέρους κατηγορίας, αξιοποιεί την υψηλή προστιθέμενη επιστημονική αξία και μεγάλη εμπειρία των επιστημόνων που θα διδάξουν και τέλος θα αποτελέσει πεδίο διαρκούς αλληλεπίδρασης μεταξύ διδασκόντων και μεταπτυχιακών ερευνητών. Ο Λόγος ύπαρξης (Raison d’ Etre) του Προγράμματος είναι να συναντήσει η εξειδικευμένη γνώση τις ανάγκες της παραγωγής.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη αεροδρομίων, αεροπορικών εταιριών, τουρισμού, Υπουργείων αλλά και σε απόφοιτους οικονομικών, πολυτεχνικών, και τουριστικών σχολών που ενδιαφέρονται να εργασθούν στον αεροπορικό κλάδο. Ο γεωγραφικός χώρος στον οποίο απευθύνεται το Πρόγραμμα δεν είναι μόνο η Ελλάδα και οι γειτονικές χώρες, αλλά και η Μέση Ανατολή, η Βόρεια Αφρική, η Κεντρική Ευρώπη και (γιατί όχι) ο λοιπός κόσμος.

Η διαδικτυακή λειτουργία του Προγράμματος το καθιστά συμβατό με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών ερευνητών.»

Ο Δρ Γιάννης Παράσχης, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) του ΔΑΑ, δήλωσε: «Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών έχει σταθερά στο επίκεντρο της στρατηγικής του την επένδυση στη γνώση, στους νέους ανθρώπους και στην εξέλιξη του κλάδου των αερομεταφορών. Η ίδρυση του πρώτου στην Ελλάδα αγγλόφωνου MBA στη Διοίκηση των Αερομεταφορών αποτελεί ένα σημαντικό και απαραίτητο βήμα για τη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς κορυφαίων επαγγελματιών, με διεθνή προσέγγιση και σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου για τον κλάδο. Με επίγνωση του ευρύτερου ρόλου του ΔΑΑ για την οικονομία και την κοινωνία, συμμετέχουμε ως στρατηγικοί εταίροι σε αυτή την πρωτοβουλία που συνδυάζει την ακαδημαϊκή γνώση συνδέοντάς την με τις ανάγκες της αγοράς των αερομεταφορών.»

Ο Δρ Κώστας Ιατρού, Director General, Hermes – Air Transport Organisation, δήλωσε: «Το ΜΑΤΒΑ φιλοδοξεί να διαμορφώσει τους επόμενους ηγέτες του κλάδου των αερομεταφορών, παρέχοντας ένα συνδυασμό ακαδημαϊκής γνώσης και πρακτικής εμπειρίας. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, διακεκριμένες προσωπικότητες από τον χώρο των αερομεταφορών θα προσφέρουν διαλέξεις, μεταφέροντας στους συμμετέχοντες πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες από την πραγματική αγορά.»

Περισσότερες πληροφορίες για το ΜΑΤΒΑ στον ιστότοπο του προγράμματος: https://matba.aegean.gr/