Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο ξεκίνησε το μεσημέρι της Πέμπτης στα Προπύλαια, με μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς να συγκεντρώνονται στο κέντρο της Αθήνας. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα στη Θεσσαλονίκη και σε δεκάδες άλλες πόλεις της χώρας.

Στην κινητοποίηση πρωτοστάτησαν οι μαθητές και οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους, τονίζοντας ότι η παιδεία αποτελεί δημόσιο αγαθό και όχι «προϊόν εμπορίου». Στο πλευρό τους βρέθηκαν οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών, ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, οι οποίες έχουν κηρύξει στάσεις εργασίας (11:00-14:00) για να διευκολύνουν τη συμμετοχή των μελών τους.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών βρίσκονται οι σοβαρές ελλείψεις στα σχολεία. Ζητούν την άμεση κάλυψη όλων των κενών με μόνιμους διορισμούς, ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και καλύτερο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών δράσεων, ώστε να μην διαταράσσεται το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Οι εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν ότι διδάσκουν σε «σχολεία ακατάλληλα και παραμελημένα» και βλέπουν τους μαθητές «να εξουθενώνονται στο φροντιστήριο». Η ΔΟΕ τονίζει ότι οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που «κρατάμε μόνοι μας όρθια τα σχολεία της χώρας».

Στο πλευρό των μαθητών και των εκπαιδευτικών βρίσκονται και οι γονείς. Η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής κάνει λόγο για κατάσταση που έχει φτάσει «στο απροχώρητο», καταγγέλλοντας χιλιάδες κενά, χαμένες διδακτικές ώρες και προβλήματα στη μεταφορά των μαθητών, και σημειώνοντας πως «η υπομονή μας έχει όρια».