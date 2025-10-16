Αιματηρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (16/10/25) στην Αγία Παρασκευή Ευρυτανίας.

Του ανταποκριτή μας στη Στερεά Ελλάδα στο lamiareport

Αυτοκίνητο τύπου τζιπ με δύο επιβάτες που πήγαιναν για κυνήγι, εξετράπη της πορείας του και έφυγε σε γκρεμό με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στα συντρίμμια.

Ο ένας εκ των δύο επιβατών, αν και τραυματισμένος κατάφερε να βγει από το τουμπαρισμένο όχημα, να ανέβει στο δρόμο και να αναζητήσει βοήθεια.

Αμέσως στήθηκε επιχείρηση από το κοντινότερο Κλιμάκιο της Φουρνάς, και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρπενησίου, ενώ κλήθηκε και η Ορειβατική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ η οποία τελικά δε χρειάστηκε να επέμβει.

Λίγο μετά τις 09:30’ πυροσβέστες που κατάφεραν να προσεγγίσουν το όχημα, απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον δεύτερο επιβάτη ηλικίας περίπου 75 ετών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο άτυχος 75χρονος είναι κάτοικος της περιοχής και η είδηση έπεσε σαν κεραυνός στην τοπική κοινωνία.

Στο σημείο βρέθηκε και ασθενοφόρο για τη μεταφορά τους στο Νοσοκομείο Καρπενησίου.