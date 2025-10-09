Ένας 44χρονος άντρας έχασε τη ζωή του, όταν το ιδιωτικής χρήσης επιβατικό όχημα το οποίο οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε αρχικά σε στύλο φωτισμού και ακολούθως σε περίφραξη οικίας, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά.

Αποτέλεσμα της σφοδρής πρόσκρουσης ήταν ο βαρύτατος τραυματισμός του οδηγού, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Δράμας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ – ΜΠΕ, νωρίς το πρωί της Πέμπτης, στην επαρχιακή οδό Δράμας – Αμφίπολης, στο ύψος του οικισμού Μαυρόβατο.

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Δράμας.