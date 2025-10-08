Μήνυμα προς όσους του συμπαραστάθηκαν έδωσε ο Πάνος Ρούτσι από το Σύνταγμα το απόγευμα της Τετάρτης, αφού έχει πλέον σταματήσει την απεργία πείνας, μετά από 23 ημέρες και αφού έλαβε διαβεβαιώσεις για την ικανοποίηση των αιτημάτων του.

«Σήμερα είναι μια μέρα χαράς, νίκης. Νικήσαμε μια μάχη, αλλά υπάρχει ένας αγώνας που συνεχίζεται και θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους. Δεν σταματάμε εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που με στήριξε, όλους τους φίλους που απέκτησα, μια οικογένεια τεράστια, σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, συνεχίζουμε μέχρι τέλους» ήταν η δήλωση του Πάνου Ρούτσι.

Δείτε το βίντεο με το μήνυμα του Πάνου Ρούτσι:

Υπενθυμίζεται πως, νωρίτερα, έγινε γνωστό πως αναβλήθηκε από την αστυνομία η προγραμματισμένη για αύριο εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι, που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη όταν συγκρούστηκαν τα δύο τρένα.

Με βάση τη νέα παραγγελία πρέπει να παρίσταται τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας στην εκταφή και για αυτό τον λόγο αποφασίστηκε η αναβολή.