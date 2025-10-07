Αντιμέτωποι με ένα απίστευτο θέαμα βρίσκονται σήμερα Τρίτη 7/10 οι κάτοικοι στις Φυτείες του Δήμου Ξηρομέρου, στην Αιτωλοακαρνανία.

Με το πρώτο φως της ημέρας φάνηκε το μέγεθος μιας καθίζησης του εδάφους, με την δημιουργία κρατήρα εντός της κοινότητας, δίπλα σε κατοικίες.

Οι φωτογραφίες του agriniopress από το σημείο είναι χαρακτηριστικές, καθώς δείχνουν τη γη να έχει ανοίξει ανάμεσα σε σπίτια του χωριού.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες βρίσκεται προσωπικό του δήμου στο σημείο και έσπευσε τεχνικό κλιμάκιο για να εκτιμήσει την κατάσταση.

Ο Δήμος Ξηρομέρου παράλληλα βρίσκεται σε επικοινωνία με το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και την Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ).

Δείτε φωτογραφίες: