Ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα των Τεμπών, αναφέρθηκε σε ανάρτησή του σε όσα είπε η ευρωπαία εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι. Ο Νίκος Πλακιάς μίλησε για τις φήμες γύρω από το δυστύχημα που κυκλοφορούν εδώ και καιρό και έκανε λόγο για «δούλεμα».
«Όλα αυτά που είπε η Κοβέσι εμείς τα ξέραμε. Εκείνο που δεν ξέραμε είναι ότι δεν βρέθηκε ΕΝΑΣ να πάει τα στοιχεία που επέμενε ότι έχει δυόμιση χρόνια τώρα στην Κοβέσι; Είτε μας κορόιδευαν ή και η Κοβέσι είναι μέσα στο κόλπο και είναι ξετσίπωτη. Ε ρε δούλεμα που έπεσε. Μόνο τους συγγενείς λυπάμαι που έπεσαν θύματα κανέναν άλλον», έγραψε ο Νίκος Πλακιάς.
Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά
«Κοβεσι σήμερα :
( Αν υπάρχουν πληροφορίες για λαθρεμπόριο οποιοσδήποτε μπορεί να μας τις στείλει .
Τώρα δεν μπορούμε να ανοίξουμε υπόθεση για λαθρεμπόριο. )
Ολα αυτά που είπε η Κοβεσι εμείς τα ξέραμε .
Εκείνο που δεν ξέραμε είναι ότι δεν βρέθηκε ΕΝΑΣ να πάει τα στοιχεία που επέμενε ότι έχει δυόμιση χρόνια τώρα στην Κοβεσι ;
Είτε μας κορόιδευαν ή και η Κοβεσι είναι μέσα στο κόλπο και είναι ξετσίπωτη.
Ε ρε δούλεμα που έπεσε .
Μόνο τους συγγενείς λυπάμαι που έπεσαν θύματα κανέναν άλλον».
Κοβεσι σήμερα :— Plakiasnikos (@PlakiasNikos) October 2, 2025
