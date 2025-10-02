Ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα των Τεμπών, αναφέρθηκε σε ανάρτησή του σε όσα είπε η ευρωπαία εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι. Ο Νίκος Πλακιάς μίλησε για τις φήμες γύρω από το δυστύχημα που κυκλοφορούν εδώ και καιρό και έκανε λόγο για «δούλεμα».

«Όλα αυτά που είπε η Κοβέσι εμείς τα ξέραμε. Εκείνο που δεν ξέραμε είναι ότι δεν βρέθηκε ΕΝΑΣ να πάει τα στοιχεία που επέμενε ότι έχει δυόμιση χρόνια τώρα στην Κοβέσι; Είτε μας κορόιδευαν ή και η Κοβέσι είναι μέσα στο κόλπο και είναι ξετσίπωτη. Ε ρε δούλεμα που έπεσε. Μόνο τους συγγενείς λυπάμαι που έπεσαν θύματα κανέναν άλλον», έγραψε ο Νίκος Πλακιάς.

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά

«Κοβεσι σήμερα :

( Αν υπάρχουν πληροφορίες για λαθρεμπόριο οποιοσδήποτε μπορεί να μας τις στείλει .

Τώρα δεν μπορούμε να ανοίξουμε υπόθεση για λαθρεμπόριο. )

Ολα αυτά που είπε η Κοβεσι εμείς τα ξέραμε .

Εκείνο που δεν ξέραμε είναι ότι δεν βρέθηκε ΕΝΑΣ να πάει τα στοιχεία που επέμενε ότι έχει δυόμιση χρόνια τώρα στην Κοβεσι ;

Είτε μας κορόιδευαν ή και η Κοβεσι είναι μέσα στο κόλπο και είναι ξετσίπωτη.

Ε ρε δούλεμα που έπεσε .

Μόνο τους συγγενείς λυπάμαι που έπεσαν θύματα κανέναν άλλον».