Στη διαφθορά αλλά και στις ανοικτές υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο 3ο Τελωνείο Πειραιά, στο Πέραμα.

Ο χώρος επελέγη για να υπογραμμίσει την επιτυχία των Αρχών στην εξάρθρωση του δικτύου εγκληματικής απάτης με υποτιμημένες εισαγωγές από την Κίνα, μια επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Καλυψώ», που ήταν και ο αρχικός λόγος της επίσκεψής της.

«Οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλάξει, τέλος τα ασφαλή καταφύγια του εγκλήματος», ήταν το μήνυμα της κ. Κοβέσι η οποία υπεραμύνθηκε της ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σημειώνοντας πως πρόκειται για έναν θεσμό που ήρθε για να μείνει, «παρά τους εκφοβισμούς».

«Έχω δεχτεί πολλές απειλές, αλλά δεν μιλώ γι’ αυτές δημοσίως», ανέφερε στη διάρκεια της συνέντευξής της και συμπλήρωσε: «Τοποθετούμαι δημοσία για αυτές μόνο όταν αφορούν παρεμπόδιση έρευνας».

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τόνισε πως η διαφθορά δεν βρίσκεται μόνο στην Ελλάδα αλλά «δυστυχώς υπάρχει παντού».

«Το οικονομικό έγκλημα και η διαφθορά μπορεί να σκοτώσει. Τα Τέμπη είναι ένα τέτοιο παράδειγμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ μιλώντας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ η κ. Κοβέσι τόνισε πως για χρόνια υπεξαιρούνταν κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να διατεθούν σε βίλες και πολυτελή οχήματα και όχι στους αγρότες που τα δικαιούνται.

«Για πολλά χρόνια κάποιοι έκλεβαν χρήματα, το ΟΠΕΚΕΠΕ είναι το ακρωνύμιο της διαπλοκής, της διαφθοράς και του νεποτισμού», τόνισε προσθέτοντας πως «ήρθε η ώρα να καθαρίσουμε τον στάβλο του Αυγεία», και δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένη από τους εθνικούς εισαγγελείς, τους οποίους χαρακτήρισε άριστους και θαρραλέους. «Είμαστε εδώ παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού» και πρόσθεσε ότι «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι εδώ σε συνεργασία με το εθνικό κλιμάκιο και τις ελληνικές αρχές».

«Είναι καιρός να ξεκαθαρίσουμε αυτή την κατάσταση… Η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να μετατραπεί σε ένα ριάλιτι σόου της τηλεόρασης. Μην βάζετε τους μάρτυρες (σ.σ. των υποθέσεων) να μιλούν στην τηλεόραση», είπε και τόνισε: «Το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι ένας θεσμός που ήρθε για να μείνει, παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού. Προειδοποιώ τους πάντες όσους έχουν τέτοιους σκοπούς να το ξανασκεφτούν. Είμαι περήφανη για το γραφείο των Ελλήνων Ευρωπαίων εισαγγελέων».

«Αλλάξαμε τους κανόνες του παιχνιδιού», ανέφερε απευθυνόμενη σε εκείνους που έχουν πρόθεση να παρανομήσουν.

Αναφερόμενη στον νόμο περί ευθύνης υπουργών, για τον οποίο έχει διατυπώσει τη θέση πως πρέπει να αναθεωρηθεί, η κ. Κοβέσι σημείωσε πως δεν είναι χαρούμενη για την ύπαρξή του και απεύθυνε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών. «Δικό μας καθήκον είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει δίκαιη και αποτελεσματική έρευνα, για ένα μέρος όμως της έρευνας υπήρξαν εμπόδια. Αυτή η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί… Ο μόνος τρόπος για να κλείσουμε αυτή την πληγή είναι η απόδοση Δικαιοσύνης, αλλά λόγω του άρθρου 86 αυτό δεν συνέβη», τόνισε προσθέτοντας πως αντίκειται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

«Για να μην συμβεί και πάλι αυτό, θα πρέπει να αλλάξει το σύνταγμα. Μετά τη χθεσινή μου συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης μας δηλώθηκε η πρόθεση ότι θα προχωρήσει αυτή η αλλαγή. Αλλάξτε το σύνταγμα για να μην συμβούν και πάλι αυτά», ανέφερε.

Η κ. Κοβέσι υπογράμμισε ότι το θέμα είναι πώς καταγράφουμε τα φαινόμενα διαφθοράς. «Θα μιλήσω για δύο διαφορετικά φαινόμενα. Υπάρχει διαφθορά με τις αγροτικές επιδοτήσεις και σε άλλα κράτη-μέλη. Όταν μιλάμε για υποθέσεις τελωνειακές, δεν είναι μόνο ο λιμένας του Πειραιά εκτεθειμένος. Όλα τα λιμάνια στην Ευρώπη είναι. Η κοκαΐνη δεν έρχεται από τον ουρανό, δεν χιονίζει… έρχεται από τα λιμάνια. Υφιστάμεθα μια εισβολή από εγκληματικές οργανώσεις που έρχονται από τρίτες χώρες, όπως η Κίνα. Το θέμα της διαφθοράς δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι γενικό».

Η κ. Κοβέσι επιβεβαίωσε την ύπαρξη έρευνας για τα σπιτάκια ανακύκλωσης, σημειώνοντας όμως ότι είναι σε πρώιμο στάδιο. «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι έχουμε ανοίξει φάκελο, πραγματοποιούμε έρευνα. Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας βρισκόμαστε τώρα. Θα εξετάσουμε όλες τις διαστάσεις της υπόθεσης».

Επιπλέον, εξήγησε ότι, αν και υπήρξαν φήμες για λαθρεμπόριο στην υπόθεση των Τεμπών, δεν υπάρχουν πληροφορίες για να ανοίξει έρευνα. «Δεν θα εμείνω, δεν θα πω πολλά. Υπήρχαν φήμες για λαθρεμπόριο, αλλά δεν έχουμε αυτή τη στιγμή πληροφορίες για να ανοίξει έρευνα. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια κομμάτια πληροφοριών, που δεν δίνουν τη δυνατότητα ανοίγματος στην υπόθεση».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η κ. Κοβέσι επιβεβαίωσε την ύπαρξη έρευνας για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο.