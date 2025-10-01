Με την ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης συναντήθηκε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, και τον υφυπουργό Ιωάννη Μπούγα, η κ. Κοβέσι ζήτησε την ενίσχυση του ελληνικού παραρτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ζήτησε την ενίσχυση του τμήματος με τρεις ακόμη εισαγγελείς προκειμένου να ενισχύσουν τους δέκα που ήδη απασχολούνται, την πρόσληψη έξι διοικητικών υπαλλήλων, την αύξηση των απολαβών όσων απασχολούνται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά και τη βελτίωση των υποδομών και του χώρου που εργάζονται.

Ο Έλληνας Ευρωπαίος Εισαγγελέας, Νίκος Πασχάλης, φέρεται να δήλωσε πολύ ικανοποιημένος από τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τις ελληνικές αρχές. Από την πλευρά της, η κ. Κοβέσι έδειξε ενδιαφέρον για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, με τον υπουργό κ. Φλωρίδη να σημειώνει πως ο πρωθυπουργός έχει, ήδη, ανακοινώσει την αναθεώρηση του.

Ικανοποιημένη δήλωσε η κ. Κοβέσι και για τη συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, ενώ θα συναντηθεί και με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.

