«Λουκέτο» στο Γυμνάσιο της Μεθώνης, στη Μεσσηνία, αποφάσισαν να βάλουν γονείς και μαθητές, εξαιτίας της έλλειψης, όπως καταγγέλλουν, διδακτικού προσωπικού.

«Τις καταλήψεις τις ξεκινήσαμε εμείς οι γονείς και όχι τα παιδιά. Η σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει από τις 11 Σεπτεμβρίου, σήμερα έχουμε 2 Οκτωβρίου και το σχολείο μας υπολειτουργεί. Το μάθημα γίνεται από 1 έως 3 ώρες ημερησίως μάξιμουμ», επεσήμανε χαρακτηριστικά μιλώντας το πρωί της Πέμπτης 2/10 στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» η Σωτηρία Κότσιρα, πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του Γυμνασίου Μεθώνης.

«Οι ελλείψεις είναι σε 7 καθηγητές. Αυτήν τη στιγμή στο σχολείο υπάρχει η γυμνασιάρχης, που είναι και φιλόλογος, ένας φυσικός, μία καθηγήτρια γαλλικής φιλολογίας και μία καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας» δήλωσε.

Οι ελλείψεις εντοπίζονται σε: «Φιλόλογο, μαθηματικό, χημικό, καθηγητή φυσικής αγωγής, πληροφορικής».

«Λειτουργεί το σχολείο μας με πάρα πολλούς αναπληρωτές. (…) Οι αναπληρωτές ενώ διορίζονται, προτιμούν να μην εργαστούν καθόλου από το να έρθουν στο δικό μας το σχολείο που για το υπουργείο και το κράτος θεωρούμαστε και λίγο παραμεθόριοι» δήλωσε η Σωτηρία Κότσιρα.