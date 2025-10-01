Η κυρία Ανούς Τζιρακιάν, Αντιπρόεδρος και CEO της Europa Profil Αλουμίνιο Α.Β.Ε., εξελέγη Αντιπρόεδρος στο νέο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ) μαζί με τους κ.κ. Ιωάννη Καρναχωρίτη και Σπύλιο Μανιά, κατά τη διάρκεια της 43ης ετήσιας γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2025 στη Χαλκίδα.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας αποτελεί τον βασικό θεσμικό εκφραστή της βιομηχανίας στη Στερεά Ελλάδα, έναν περιφερειακό πυλώνα που συνδέει την παραγωγή με την εθνική οικονομία. Με καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη των επιχειρήσεων-μελών του, συμβάλλει στη διαμόρφωση πολιτικών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η κα. Ανούς Τζιρακιάν δεσμεύεται να συμβάλει ενεργά, με τα υπόλοιπα μέλη και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Κύριο Πάνο Λώλο, ώστε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας να παραμείνει καταλύτης ανάπτυξης, να ενισχύσει τη θέση της Στερεάς Ελλάδας στον παραγωγικό χάρτη και να αναδείξει τη βιομηχανία ως βασικό πυλώνα για την οικονομία και την κοινωνία.