Θλιβερή εξέλιξη είχε η υπόθεση του 53χρονου που είχε παγιδευτεί σε αυτοσχέδια σπηλιά στην περιοχή Γόννων – Καλλιπεύκης της Λάρισας, καθώς υπέκυψε στα τραύματά του παρά τις πολύωρες προσπάθειες διάσωσης. Ο απεγκλωβισμός ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης, ωστόσο οι προσπάθειες ανάνηψης του ήταν ανεπιτυχείς.

Λίγη ώρα μετά την ανάσυρση του, του παρασχέθηκαν καρδιοπνευμονικές αναζωογονήσεις και ηλεκτροσόκ με απινιδωτή παρουσία γιατρού, χωρίς αποτέλεσμα. Ο 53χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Γόννων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του μέσου offnetwork, ο άνδρας δεν είχε τις αισθήσεις του για αρκετή ώρα μέσα στη σπηλιά, γεγονός που περιόριζε τις ελπίδες για θετική έκβαση. Παρά τις δυσκολίες, τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να του χορηγήσουν οξυγόνο, προσφέροντάς του προσωρινά σημεία ζωής. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σημειώθηκε μικρή κατολίσθηση, που δυσχέρανε περαιτέρω το έργο των διασωστών.

Στο εσωτερικό είχε εγκατασταθεί πρόχειρο σύστημα εξαερισμού με σωληνώσεις και κάλυψη από νάιλον, ώστε να διοχετεύεται αέρας, προκειμένου να παραμείνει βιώσιμη η κατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση του απεγκλωβισμού.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν την παρουσία τριών συνολικά ατόμων στη σπηλιά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι επρόκειτο για παρέα από τον Αλμυρό Μαγνησίας, που βρισκόταν στην περιοχή επί ημέρες. Ερευνάται σοβαρά το ενδεχόμενο να επρόκειτο για χρυσοθήρες οι οποίοι αναζητούσαν λίρες, ακολουθώντας τοπικούς θρύλους. Στο σημείο εντοπίστηκαν οχήματα τα οποία απομακρύνθηκαν από γερανό της τροχαίας.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαλευκανθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος και να εντοπιστούν οι υπόλοιποι που συμμετείχαν στην επικίνδυνη προσπάθεια.