Έπειτα από συντονισμένη και πολύωρη επιχείρηση της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής, ο 53χρονος άνδρας που είχε παγιδευτεί σε αυτοσχέδια σήραγγα στην περιοχή μεταξύ Γόννων και Καλλιπεύκης στη Λάρισα, απεγκλωβίστηκε σώος.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για προληπτικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στη σήραγγα είχαν εισέλθει αρχικά 4 με 5 άτομα. Ωστόσο, κάποια από αυτά άρχισαν να παρουσιάζουν συμπτώματα ζαλάδας και έντονης δυσφορίας. Ο πρώτος που κατάφερε να εξέλθει, σχεδόν λιπόθυμος, ειδοποίησε άμεσα τις αρχές, ενώ τα υπόλοιπα μέλη απομακρύνθηκαν σταδιακά από το σημείο.