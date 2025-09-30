Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ο άνδρας που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά στη Λάρισα, όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ.

Ο άνδρας εγκλωβίστηκε σε σπηλιά στον δρόμο από Γόννους του Δήμου Τεμπών προς την Καλλιπεύκη, η οποία έχει βάθος 22 μέτρων, σύμφωνα με το onlarissa.

Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και την ανάσυρση άνδρα από σπήλαιο, στη Δ.Ε. Γόννων Λάρισας. Επιχειρούν 11 #πυροσβέστες με 2 οχήματα και την Ο.Ο.Ε.Δ. της 8ης Ε.Μ.Α.Κ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 30, 2025

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη σπηλιά βρίσκοντα τέσσερα άτομα, πιθανόν χρυσοθήρες που έψαχναν για λίρες, όμως, όταν ο ένας εγκλωβίστηκε, κάλεσαν τις Αρχές μέσω του 112.

Άνδρες της ΕΜΑΚ επιχειρουν αυτή την ώρα προσπαθώντας να τον απεγκλωβίσουν.