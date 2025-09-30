Μεγάλη επιχείρηση των Αρχών είναι σε εξέλιξη στη Λάρισα, καθώς άτομο έχει εγκλωβιστεί σε μεγάλο βάθος, σε σπηλιά η οποία βρίσκεται στο δρόμο Γόννων – Καλλιπεύκης.

Η επιχείρηση ξεκίνησε μετά τις 12.00, σύμφωνα με το larissanet, και προσπαθούν να προσεγγίσουν το σημείο στελέχη από την ΕΜΑΚ.

Συνάμα, επί τόπου βρίσκεται και η ΕΛ.ΑΣ., καθώς εξετάζονται οι ακριβείς συνθήκες τόσο του συμβάντος, όσο και ο λόγος που βρίσκονταν εκεί το άτομο, πιθανώς και άλλοι μαζί του.

Ένα από τα ενδεχόμενα αφορά τα άτομα να βρίσκονταν εκεί ψάχνοντας χρυσές λίρες ή αντίστοιχα αντικείμενα.