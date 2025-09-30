Καρπούς φαίνεται πως αποδίδει η προσπάθεια των ανδρών της 8ης ΕΜΑΚ να προσεγγίσουν τον εγκλωβισμένο 53χρονο άνδρα στη σπηλιά στη Λάρισα, σε σημείο που βρίσκεται κοντά στο επαρχιακό οδικό δίκτυο μεταξύ Γόννων και Καλλιπεύκης.

Κατά νεότερες πληροφορίες στο σημείο βρέθηκαν τέσσερις συνολικά άνδρες οι οποίοι πιθανόν και να έσκαψαν δημιουργώντας ένα αυτοσχέδιο «λαγούμι» μήκους 22 με 25 μέτρων αναζητώντας λίρες.

Οι πυροσβέστες μαζί με γιατρό προσπάθησαν να τον προσεγγίσουν αλλά προκλήθηκε κατολίσθηση. Με δεύτερη προσπάθεια φέρεται να τα κατάφεραν και χορήγησαν οξυγόνο στον άνδρα, με τον 53χρονο να ανταποκρίνεται.

Την ίδια ώρα, στο Κέντρο Υγείας Γόννων μεταφέρθηκε ένας ακόμη, ο οποίος φέρεται να υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο.