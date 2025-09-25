Σε βαθύ πένθος έχει βυθιστεί το Λιδωρίκι του Δήμου Δωρίδας, ύστερα από τον ξαφνικό θάνατο ενός 5χρονου παιδιού μετά από ίωση.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Το νήπιο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, διακομίστηκε το πρωί της Πέμπτης (25/9/25) στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου χωρίς τις αισθήσεις του και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν επανήλθε. Αμέσως σήμανε συναγερμός για τα αίτια του ξαφνικού θανάτου του.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Κοινότητας Λιδωρικίου, Αργυρώ Λαγγουράνη – Κουτσούμπα, που μίλησε στο LamiaReport, εντελώς προληπτικά έγινε ήδη απολύμανση στο νηπιαγωγείο – παιδικό σταθμό Λιδωρικίου. «Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε το κακό που έχει συμβεί. Χάσαμε από τη μία στιγμή στην άλλη ένα αγγελούδι. Προτεραιότητά μας είναι να σταθούμε στην οικογένεια και αν χρειαστεί, πέρα από την απολύμανση, να προβούμε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για την προστασία της δημόσιας υγείας», πρόσθεσε η κα Λαγγουράνη – Κουτσούμπα.

Όπως καταγράφει το ρεπορτάζ, το παιδάκι περνούσε μια απλή ίωση, την οποία νωρίτερα είχε περάσει και το μικρότερο αδερφάκι του.

Η υπόθεση ήδη έχει απασχολήσει και το ΑΤ Δωρίδας, που παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.