Έχοντας σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ηλικιωμένος από τη Δόλιανη Ζαγορίου μετά από επίθεση αρκούδας, την ώρα που βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του.

Η αρκούδα όπως μεταδίδει η ΕΡΤ φέρεται πως εισέβαλε στην οικία του ηλικιωμένου αναζητώντας τροφή.

Συγχωριανοί του άτυχου άνδρα οι οποίοι άκουσαν τις κραυγές έσπευσαν προς βοήθεια και τον βρήκαν αιμόφυρτο.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν αυξημένη παρουσία αρκούδων στα ορεινά χωριά. Παρόλο που οι επιδρομές σε καλλιέργειες είναι συνηθισμένες, το συγκεκριμένο περιστατικό χαρακτηρίζεται πρωτοφανές για το Ζαγόρι.