Η οργάνωση μάλλον δεν είναι το κύριο χαρακτηριστικό της Καρταχένα, ομάδα της Γ’ Κατηγορίας στην Ισπανία, καθώς προσέλαβε προπονητή και τον έδιωξε δύο μέρες μετά επειδή δεν είχε το απαραίτητο δίπλωμα.

Η Ελλάδα δεν είναι η μοναδική χώρα στην οποία μπορούν να συμβούν τρελά πράγματα στο ποδόσφαιρο και ειδικά στις μικρότερες κατηγορίες και μία απόδειξη για αυτό έρχεται από την Ισπανία.

Εκεί, στη Γ’ Κατηγορία, η Καρταχένα ανακοίνωσε στις 16 Φεβρουαρίου, πριν δύο μέρες δηλαδή, την πρόσληψη του Φεντερίκο Αρίας. Η θητεία του Αργεντίνου στον πάγκο της, όμως, διήρκεσε μόλις 48 ώρες.

Ο Αργεντίνος δεν έχει το δίπλωμα που απαιτείται από την ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία για να μπορεί να δουλέψει στη Γ’ Κατηγορία και η διοίκηση δεν είχε άλλη επιλογή από το να τον απομακρύνει άμεσα, με τον Ινίγο Βέλεθ να παίρνει τη θέση του.