Η οργάνωση μάλλον δεν είναι το κύριο χαρακτηριστικό της Καρταχένα, ομάδα της Γ’ Κατηγορίας στην Ισπανία, καθώς προσέλαβε προπονητή και τον έδιωξε δύο μέρες μετά επειδή δεν είχε το απαραίτητο δίπλωμα.
Η Ελλάδα δεν είναι η μοναδική χώρα στην οποία μπορούν να συμβούν τρελά πράγματα στο ποδόσφαιρο και ειδικά στις μικρότερες κατηγορίες και μία απόδειξη για αυτό έρχεται από την Ισπανία.
Εκεί, στη Γ’ Κατηγορία, η Καρταχένα ανακοίνωσε στις 16 Φεβρουαρίου, πριν δύο μέρες δηλαδή, την πρόσληψη του Φεντερίκο Αρίας. Η θητεία του Αργεντίνου στον πάγκο της, όμως, διήρκεσε μόλις 48 ώρες.
Ο Αργεντίνος δεν έχει το δίπλωμα που απαιτείται από την ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία για να μπορεί να δουλέψει στη Γ’ Κατηγορία και η διοίκηση δεν είχε άλλη επιλογή από το να τον απομακρύνει άμεσα, με τον Ινίγο Βέλεθ να παίρνει τη θέση του.
🔴 Así está la situación del @FCCartagena_efs— @JNorte_Deportes (@JNortedeportes) February 18, 2026
1️⃣ Lo que ya se sabía se hace oficial: Federico Arias no llegará ni a sentarse en el banquillo, al no contar con la titulación exigida para entrenar en 1ª RFEF.
2️⃣ El entrenamiento de esta tarde, cuyo horario se retrasó a la espera… pic.twitter.com/mJQbHpPZ8V