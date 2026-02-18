Για την συμμετοχή της στην πετυχημένη και θρυλική σειρά του Ant1 «Εγκλήματα» μίλησε η ηθοποιός Φωτεινή Μπαξεβάνη η οποία παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» του Star το πρωί της Τετάρτης (18/02) και τη δημοσιογράφο Λιάνα Ζημάλη.

«Όταν έπαιξα στα Εγκλήματα, δούλευα ήδη 7 – 8 χρόνια στο θέατρο. Πήγα στη σειρά για ένα γκεστ επειδή δεν μπόρεσε τελευταία στιγμή να πάει η ηθοποιός που ήταν να το κάνει. Πήγα λοιπόν, πέρασα καταπληκτικά, άρεσα και σε εκείνους και τελικά τον έκαναν μόνιμο τον ρόλο» θυμήθηκε η Φωτεινή Μπαξεβάνη.

«Αν θα προσέξετε, στους τίτλους αρχής, δεν είμαι στο μόνιμο καστ ενώ έχω παίξει, πλην ένα ή δύο, σε όλα τα επεισόδια. Ακριβώς γιατί προέκυψε στην πορεία. Καμιά φορά, αν έχω τον χρόνο και τύχει να πέσει η σειρά μπροστά μου, θα την χαζέψω σε επανάληψη. Θα θυμηθώ τι ωραία που περνάγαμε, την Καιτούλα που λείπει σε όλους μας» πρόσθεσε η ηθοποιός.

Η απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου

«Δεν γνώριζα για την κατάσταση της υγείας της, το τελευταίο διάστημα, όχι. Μάλιστα δούλευε κιόλας και στην τηλεόραση και στο θέατρο. Πολύ δυνατός άνθρωπος, άνθρωπος της ζωής» είπε χαρακτηριστικά η Φωτεινή Μπαξεβάνη αναφερόμενη στο θάνατο της Καίτης Κωνσταντίνου.