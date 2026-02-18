Ο Κλαούντιο Χιράλδες, προπονητής της Θέλτα, αναφέρθηκε στην Τούμπα και στην πίεση που θα ασκήσει ο ΠΑΟΚ, στον αγώνα της Πέμπτης (19/2) για τα play off πρόκρισης στους «16» του Europa League.

Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί τον Οκτώβριο για τη League Phase με τους Ισπανούς να επικρατούν με 3-1 στην έδρα τους και τώρα θα κοντραριστούν στα play off για την πρόκριση στους «16», με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται στην Τούμπα και τον Χιράλδες να αναφέρει τα εξής στη συνέντευξη Τύπου…

Για το πως βλέπει το παιχνίδι και αν θα αντέξει την πίεση η Θέλτα: «Ξέρουμε ότι όλα μπορούν να συμβούν, είναι δύο ματς. Κάθε λεπτομέρεια μπορεί να στοιχίσει ακριβά. Ξέρουμε ότι όλη τη χρονιά παίξαμε καλά, δείξαμε καλό πρόσωπο σε κρίσιμες στιγμές. Ελπίζουμε και αύριο το ίδιο. Πρέπει να έχουμε αυτοπεποίθηση, να είμαστε έτοιμοι για ένα μεγάλο παιχνίδι»

Για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει ήττα στην Τούμπα: «Κανείς δεν μπόρεσε να κερδίσει εδώ, αυτό σίγουρα είναι μία από τις δυσκολίες. Αυτό δείχνει την αξία του αντιπάλου, δέχονται πολύ λίγα γκολ, είναι συνεπείς, ξέρουν πώς να παίξουν για το αποτέλεσμα. Θυμόμαστε το μεταξύ μας ματς, θα δούμε αν είναι διαφορετικά τώρα. Αλλάξαμε και οι δύο ομάδες, οπότε ξεκινάμε από το μηδέν. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολη η ατμόσφαιρα».

Για το πώς θα παίξει η ομάδα του: «Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, θα δούμε πως θα τους κάνουμε να υποφέρουν. Θα παίξουμε με αντεπιθέσεις. Θα προσπαθήσουμε να αντέξουμε την πίεση που θα δεχθούμε. Σίγουρα θα έχουμε αλλαγές στην 11άδα. Να τους χτυπήσουμε εκεί που μπορούμε».

Για το αν το αυριανό ματς είναι παρόμοιο με αυτό του Οκτωβρίου: «Όχι, δεν έχουμε προβάδισμα λόγω πρωταθλήματος. Δεν είμαστε φαβορί. Σε αυτό το επίπεδο παίζει ρόλο η εμπειρία, είναι ευρωπαϊκό ματς. Έχουν πολλή εμπειρία, πολύ κοινό, παίζουν καλά στο πρωτάθλημα. Ξέρουν να αντέχουν στην πίεση και να κερδίζουν. Ξέρουν να κυριαρχούν. Σίγουρα είμαστε σχεδόν ίδιες ομάδες με τότε, όμως έγιναν κάποιες αλλαγές τακτικής και από τους δύο. Αν παίζεις τρία ματς με την ίδια ομάδα, κάποια στιγμή θα υπάρχει και μία έκπληξη. Αλλάξαμε κάποιους παίκτες, έχουμε και απώλειες λόγω τραυματισμών».