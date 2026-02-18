Οι συνεχείς βροχοπτώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο κάθε ημέρα από την αρχή του 2026 έχει δημιουργήσει έντονη κόπωση στους Βρετανούς, οι οποίοι αναζητούν απεγνωσμένα λίγες ξηρές ημέρες και σύντομες αποδράσεις που ανεβάζουν τη διάθεση. Το μόνιμο γκρίζο τοπίο των τελευταίων εβδομάδων φαίνεται να επηρεάζει όχι μόνο τα κοινωνικά τους σχέδια, αλλά και την ψυχολογία τους, καθώς η παρατεταμένη έλλειψη φωτός μπορεί να προκαλέσει κόπωση, μειωμένο κίνητρο και ευερεθιστότητα.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ακόμη και ένα σύντομο ταξίδι σε περιοχές με πιο φωτεινές και ξηρές καιρικές συνθήκες μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση της καθημερινής ρουτίνας και να προσφέρει αισθητή βελτίωση της διάθεσης. Σε αυτό το πλαίσιο, δόθηκε στη δημοσιότητα νέα κατάταξη ευρωπαϊκών προορισμών με τη μεγαλύτερη πιθανότητα για συνεχόμενες ημέρες χωρίς βροχή κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Αθήνα, η οποία, σύμφωνα με την έρευνα, προσφέρει τις καλύτερες πιθανότητες για ξηρές και ηλιόλουστες συνθήκες στο τέλος του χειμώνα και στις αρχές της άνοιξης. Τη δεύτερη και τρίτη θέση καταλαμβάνουν η Βαρκελώνη και η Μαδρίτη, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία των μεσογειακών πόλεων στην κορυφή του σχετικού δείκτη.

Η υψηλή κατάταξη των συγκεκριμένων προορισμών αποδίδεται στον συνδυασμό ήπιων θερμοκρασιών, μεγαλύτερης διάρκειας ημέρας και λιγότερων ημερών με βροχοπτώσεις κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Νίκαια της Γαλλίας και η Βαλέτα, οι οποίες επίσης εμφανίζουν σταθερότερα καιρικά μοτίβα.

Αντίθετα, δημοφιλείς προορισμοί για city break, όπως το Δουβλίνο και το Άμστερνταμ, κατατάσσονται αρκετά χαμηλότερα λόγω της συχνότερης εμφάνισης βροχοπτώσεων. Ακόμη και πόλεις με σχετικά άνετες μέσες θερμοκρασίες χάνουν θέσεις στη λίστα εξαιτίας των ασταθών προτύπων βροχής, ενώ γενικότερα οι πόλεις της Βόρειας Ευρώπης υποχωρούν στην κατάταξη λόγω της αυξημένης συχνότητας βροχοπτώσεων, παρά τις ήπιες θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με την Daily Mail η λίστα, που καταρτίστηκε από τη Viva Holidays, δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στους προορισμούς όπου οι ταξιδιώτες έχουν αυξημένες πιθανότητες να απολαύσουν αρκετές συνεχόμενες ημέρες χωρίς βροχή, και όχι απλώς σύντομα διαλείμματα ηλιοφάνειας ανάμεσα σε βροχοπτώσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Λισαβόνα, η οποία εμφανίζει συνολικά καλή απόδοση χάρη στο ήπιο κλίμα της, ωστόσο παρουσιάζει μεγαλύτερη μεταβλητότητα μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου σε σύγκριση με τους υψηλότερα καταταγμένους προορισμούς.

Ο διευθυντής της Viva Holidays, Σούμπανγκ Γκούπτα, ανέφερε ότι «στα τέλη του χειμώνα και στις αρχές της άνοιξης στη νότια Ευρώπη επικρατούν συχνά πιο σταθερά συστήματα υψηλών πιέσεων, τα οποία φέρνουν καθαρότερο ουρανό και χαμηλότερα επίπεδα βροχοπτώσεων σε σύγκριση με τα βόρεια τμήματα της ηπείρου». Όπως σημείωσε, την ίδια περίοδο το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει συχνά σε ασταθείς καιρικές συνθήκες, ενώ πολλοί μεσογειακοί προορισμοί απολαμβάνουν πιο προβλέψιμα ξηρά διαστήματα.

Σύμφωνα με την κατάταξη, οι κορυφαίοι προορισμοί για εγγυημένες ξηρές ημέρες τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο είναι:

1) Αθήνα

2) Βαρκελώνη

3) Μαδρίτη

4) Νίκαια

5) Βαλέτα

6) Λισαβόνα

7) Ρώμη

8) Μιλάνο

9) Άμστερνταμ

10) Βουδαπέστη

11) Πράγα

12) Παρίσι

13) Βιέννη

14) Κοπεγχάγη

15) Βερολίνο

16) Κωνσταντινούπολη

17) Δουβλίνο.

Για τους ταξιδιώτες που έχουν κουραστεί από τις συνεχόμενες εβδομάδες βροχής, τα νέα είναι ενθαρρυντικά, καθώς πολλοί από τους κορυφαίους προορισμούς βρίσκονται σε μικρή απόσταση πτήσης από το Ηνωμένο Βασίλειο. Με χρόνους ταξιδιού που συχνά δεν ξεπερνούν τις τρεις ώρες, οι Βρετανοί μπορούν εύκολα να ανταλλάξουν τον γκρίζο ουρανό με πιο φωτεινές και ξηρές συνθήκες, επιλέγοντας μια σύντομη απόδραση Σαββατοκύριακου.

Την ίδια στιγμή, καθώς η ευέλικτη εργασία και τα σύντομα ταξίδια γίνονται ολοένα και πιο συνηθισμένα, ένα μακρύ Σαββατοκύριακο σε κάποια από τις ευρωπαϊκές πόλεις με πιο αξιόπιστο ξηρό καιρό μπορεί να προσφέρει μια γρήγορη «επανεκκίνηση» πριν την πλήρη άφιξη της άνοιξης στην πατρίδα τους.