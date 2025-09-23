Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στην Καισαριανή, το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, με θύμα ένα 8χρονο κορίτσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη μαθήτρια ήταν μαζί με τον πατέρα της σε μοτοσικλέτα. Κάποια στιγμή αυτός είχε μία παρεξήγηση με τον οδηγό ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου, ο οποίος έβγαλε ένα σπρέι πιπεριού και ψέκασε τόσο τον ίδιο όσο και την 8χρονη κόρη του. Αμέσως μετά, ο δράστης εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο 46χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Λαϊκό Νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες, ενώ η ανήλικη πήγε με τη μητέρα της στο Νοσοκομείο Παίδων, ενώ ήταν σε κατάσταση σοκ.