Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το σχόλιο του Άρη Πορτοσάλτε στο πρωινό του ΣΚΑΪ για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι έξω από τη Βουλή, μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

«Ο ιερός χώρος του Αγνώστου Στρατιώτη δεν ανήκει σε κανέναν πικραμένο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άρης Πορτοσάλτε, με το σχόλιό του να προκαλεί θύελλα αντιδράσεων. Ένας από αυτούς που αντέδρασαν στο X και ο Γενικός Διευθυντής στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας και Δημοτικός Σύμβουλος Περιστερίου, Πάνος Παπανικολάου:

Ο άγνωστος στρατιώτης ήταν παιδί του λαού γι' αυτό και άγνωστος, δεν ήταν διάσημος άκαπνος πλουμιστός αρχιστράτηγος σφουγγοκωλάριος της εξουσίας. Άρα κόφτε την καθεστωτική μητσοτακογλείφτικη μαλακία μην σηκωθεί ο άγνωστος στρατιώτης και σας πλακώσει στις κλωτσιές. pic.twitter.com/iEtFvxueDI — P.G. Papanikolaou (@PGPapanikolaou) September 22, 2025

«Ο άγνωστος στρατιώτης ήταν παιδί του λαού γι’ αυτό και άγνωστος, δεν ήταν διάσημος άκαπνος πλουμιστός αρχιστράτηγος σφουγγοκωλάριος της εξουσίας. Άρα κόφτε την καθεστωτική μητσοτακογλείφτικη μ…. μην σηκωθεί ο άγνωστος στρατιώτης και σας πλακώσει στις κλωτσιές.».