Την ενόχλησή του εξέφρασε ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, Άρης Πορτοσάλτε, από το γεγονός ότι ο τραγικός πατέρας, Πάνος Ρούτσι, κάνει απεργία πείνας μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, με αίτημα την εκταφή της σορού του γιου του που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη. Στο σημείο υπάρχει το αυτοσχέδιο μνημείο με τα 57 ονόματα των νεκρών.

«Ο ιερός χώρος αυτός, το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη δεν είναι κανενός πολίτη. Είναι όλων των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Είναι ένας ιερός τόπος που αποφασίσαμε όλοι μαζί ως Πολιτεία ότι κάπου θα τιμούμε τους προγόνους. […] Δεν ανήκει σε κανέναν αλληλέγγυο, σε καμία οργάνωση, σε κανέναν πικραμένο ή πονεμένο», είπε αρχικά ο Άρης Πορτοσάλτε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι εάν θεωρήσει η Πολιτεία ότι χρειάζεται ένας άλλος χώρος για να τιμηθούν οι επιβάτες της τραγωδίας των Τεμπών, μπορεί να το κάνει.

«Αυτόν τον χώρο δεν πρέπει να τον αφήσουμε να γίνει ”τσαντιροκατάσταση”» σημείωσε για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Σχετικά με το θέμα της απεργίας πείνας του κ. Ρούτσι και του αιτήματος εκταφής επισήμανε ότι δεν είναι θέμα κυβέρνησης το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά είναι θέμα της Δικαιοσύνης. «Όταν έγινε η τραγωδία και κλήθηκαν οι συγγενείς πρώτου βαθμού να ταυτοποιήσουν δυστυχώς τα παιδιά τους, η εκταφή είχε γίνει με όλη τη νόμιμη διαδικασία. Είναι λεπτή η θέση στο τι νιώθει ένας πατέρας. Στα τρία χρόνια οι ιεροί κανόνες της Εκκλησίας λένε ότι μπορεί να γίνει η εκταφή», είπε.