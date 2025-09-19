Αίθριος αναμένεται για σήμερα, Παρασκευή 19/9 ο καιρός με τοπικές νεφώσεις. Άνεμοι έως 6-7 μποφόρ και τοπικά έως 8 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου αναμένεται αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 28-29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 9 έως 27 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 9 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 30-32 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 16 έως 27-29 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 27-30 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ και τοπικά έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου .

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου.