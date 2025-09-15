Πολύ καλός αναμένεται για σήμερα, Δευτέρα 15/9 ο καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα. Όμβροι θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι σε ορεινά τμήματα της βόρειας χώρας και της Πελοποννήσου ενώ μικρή άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία και τοπικά ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά θα αυξηθούν δίνοντας όμβρους, κυρίως στα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 13 έως 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 29-31, στη Θεσσαλία από 16 έως 32-34 βαθμούς, στην Ήπειρο από 16 έως 30-31 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 17 έως 31-33, στα Επτάνησα από 18 έως 29-31, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 19 έως 27-29 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 3-5 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31-32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις από τις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς.