Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι Αρχές μετά τη λάθος μετάγγιση αίματος που πραγματοποιήθηκε σε 67χρονο ασθενή. Κλιμάκιο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) πραγματοποιεί από χθες, Δευτέρα 8/9, έλεγχο στο ιδιωτικό νοσοκομείο.

Το κλιμάκιο, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, διερευνά σε ποιο σημείο της διαδικασίας δεν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα που ισχύουν για τις μεταγγίσεις αίματος. Σύμφωνα με ανακοίνωση της «Ευρωκλινικής» ο ασθενής είναι καλά και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Λίγες ώρες μετά τη μετάγγιση αίματος και μετά από καταγγελία συγγενών του ασθενούς είχαν συλληφθεί από την Αστυνομία δύο γιατροί και μια νοσηλεύτρια, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, το αίμα προοριζόταν για άλλο ασθενή. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η μετάγγιση στον 67χρονο διεκόπη.