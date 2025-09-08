Συνελήφθησαν από την Άμεση Δράση, σε ιδιωτικό νοσοκομείο των Αμπελοκήπων τα ξημερώματα της Δευτέρας, μια νοσηλεύτρια 26 ετών και 2 γιατροί, 51 και 32 ετών για έκθεση και βαριά σωματική βλάβη κατά συναυτουργία.

Όπως είχε συμβεί και πριν λίγους μήνες στο Τζάνειο, νοσηλεύτρια ξεκίνησε μετάγγιση αίματος λάθους ομάδας σε ασθενή. Η σύζυγός του το κατάλαβε και διεκόπη, ενώ είχαν ήδη τοποθετηθεί 40ml από τα 200ml. Ο 67χρονος νοσηλεύεται στην εντατική.

Σε εξέλιξη βρίσκεται προανάκριση του Τμήματος Αμπελοκήπων.