Σαν σήμερα το 1833, η βαυαρική Αντιβασιλεία, που κυβερνούσε την Ελλάδα μετά την άφιξη του ανήλικου Όθωνα, συλλαμβάνει δύο από τους κορυφαίους αγωνιστές της Επανάστασης: τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και τον Δημήτριο Πλαπούτα. Οι δύο οπλαρχηγοί οδηγούνται στις φυλακές του Παλαμηδιού στο Ναύπλιο με τη βαρύτατη κατηγορία της εσχάτης προδοσίας.

Η κατηγορία στηρίχτηκε σε ισχυρισμούς ότι οι δυο τους συνωμοτούσαν κατά της Αντιβασιλείας, ωστόσο για τους περισσότερους Έλληνες της εποχής, η δίωξη ήταν ξεκάθαρα πολιτική. Οι ξένοι σύμβουλοι του Όθωνα θεωρούσαν τον «Γέρο του Μοριά» απειλή για την εξουσία τους και θέλησαν να τον εξοντώσουν.

Η δίκη που ακολούθησε στο Ναύπλιο έμεινε στην ιστορία για την παρέμβαση του προέδρου του δικαστηρίου Αναστάσιου Πολυζωΐδη και του εισαγγελέα Γεώργιου Τερτσέτη, οι οποίοι αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδικαστική απόφαση σε θάνατο. Η στάση τους έγραψε μία από τις πιο λαμπρές σελίδες της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Τελικά, το 1835, μετά την ενηλικίωση του Όθωνα, ο Κολοκοτρώνης και ο Πλαπούτας αφέθηκαν ελεύθεροι και αποκαταστάθηκαν, με τον πρώτο μάλιστα να αναλαμβάνει ξανά πολιτικό ρόλο. Όμως, το στίγμα της φυλάκισής τους έμεινε χαραγμένο ως σύμβολο των αντιφάσεων της μετεπαναστατικής Ελλάδας, όπου οι ήρωες του ’21 συχνά βρέθηκαν στο περιθώριο από το ίδιο το κράτος που βοήθησαν να δημιουργηθεί.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

70: Ο ρωμαϊκός στρατός υπό τον Τίτο καταλαμβάνει και λεηλατεί την Ιερουσαλήμ, καταστρέφοντας τον Ναό του Σολομώντα και σηματοδοτώντας μία από τις πιο δραματικές στιγμές της εβραϊκής ιστορίας.

1191: Στη Γ΄ Σταυροφορία, ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος νικά τον Σαλαντίν στη μάχη του Αρσούφ, εδραιώνοντας την αγγλική παρουσία στους Αγίους Τόπους.

1303: Ο Πάπας Βονιφάτιος Η΄ αιχμαλωτίζεται εξ ονόματος του βασιλιά της Γαλλίας Φιλίππου Δ΄, γεγονός που θεωρείται σημείο καμπής στη σύγκρουση παπικής και βασιλικής εξουσίας.

1812: Διεξάγεται η μάχη του Μποροντίνο κοντά στη Μόσχα, η πιο αιματηρή των Ναπολεόντειων Πολέμων. Παρά τις τεράστιες απώλειες, οι Γάλλοι του Ναπολέοντα καταφέρνουν να κερδίσουν το πεδίο.

1822: Ο Πέτρος Α΄ ανακηρύσσει τη Βραζιλία ανεξάρτητη από την Πορτογαλία, γεγονός που οδηγεί στη δημιουργία του Βασιλείου της Βραζιλίας.

1833: Οι αγωνιστές του ’21 Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και Δημήτριος Πλαπούτας συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Παλαμήδι από τη βαυαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας, σε μια υπόθεση που συγκλόνισε την κοινή γνώμη.

1860: Ο Τζουζέπε Γκαριμπάλντι μπαίνει θριαμβευτικά στη Νάπολη, σηματοδοτώντας κομβικό βήμα στην ενοποίηση της Ιταλίας.

1912: Οι κάτοικοι της Σάμου, με επικεφαλής τον Θεμιστοκλή Σοφούλη, κηρύσσουν επανάσταση για την αυτοδιάθεση του νησιού και την ένωση με την Ελλάδα, ενόψει των Βαλκανικών Πολέμων.

1936: Με τον Αναγκαστικό Νόμο 95 της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά ιδρύεται η Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών (ΥΡΕ), πρόδρομος της ΕΡΤ, με σκοπό «τη διαπαιδαγώγηση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού».

1960: Ο διάδοχος του θρόνου Κωνσταντίνος κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοΐα (τύπου Dragon) στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης, χαρίζοντας στην Ελλάδα μοναδική Ολυμπιακή διάκριση.

1964: Ο Μίκης Θεοδωράκης καταγγέλλει τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών, όπου επρόκειτο να παρουσιάσει το «Άξιον Εστί». Τονίζει πως πρόκειται για «προσβλητικό εξοστρακισμό της ελληνικής λαϊκής μουσικής» και δηλώνει πως θα παρουσιάσει το έργο στη ΔΕΘ.

1996: Ο Αμερικανός ράπερ Τούπακ Σακούρ πυροβολείται στο Λας Βέγκας σε ενέδρα, ενώ επιβαίνει σε BMW μετά από αγώνα πυγμαχίας. Υποκύπτει στα τραύματά του λίγες μέρες αργότερα, σε ηλικία μόλις 25 ετών.

1999: Ισχυρός σεισμός 5,9 Ρίχτερ πλήττει την Αθήνα, με τραγικό απολογισμό 143 νεκρούς, πάνω από 700 τραυματίες και χιλιάδες άστεγους. Το επίκεντρο εντοπίζεται στις παρυφές της Πάρνηθας, σε περιοχή που θεωρούνταν χαμηλής σεισμικότητας.

Γεννήσεις

1909 – Ελία Καζάν (Elia Kazan), Ελληνοαμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου, γεννημένος ως Ηλίας Καζαντζόγλου στην Κωνσταντινούπολη. Μία από τις σπουδαιότερες μορφές του Χόλιγουντ και του Μπρόντγουεϊ, σκηνοθέτησε θρυλικές ταινίες όπως «Συμφωνία Κυρίων», «Λεωφορείον ο Πόθος», «Ανατολικά της Εδέμ» και «Το λιμάνι της αγωνίας», βραβευμένος με δύο Όσκαρ και τρία Tony. Ιδρυτής του Actor’s Studio, διαμόρφωσε το αμερικανικό θέατρο και ανέδειξε γενιές μεγάλων ηθοποιών, αφήνοντας διαχρονικό καλλιτεχνικό αποτύπωμα.

Θάνατοι

2017 – Μπέμπα Μπλανς (κατά κόσμον Αγγελική Κωνσταντοπούλου), Ελληνίδα λαϊκή τραγουδίστρια με βελούδινη φωνή και εκρηκτικό ταμπεραμέντο. Πέρασε στο πάνθεον του ελληνικού τραγουδιού με μεγάλες επιτυχίες του Γιώργου Ζαμπέτα όπως «Καλώς όρισες βρε Γιώργη», «Μιας πεντάρας νιάτα» και «Το καράβι». Συνεργάστηκε με σπουδαία ονόματα και συνθέτες, ενώ άφησε θρυλικό αποτύπωμα στη σκηνή.

Κασσιανή, Κασσιανός, Ονησιφόρος, Ονησιφόρα, Σώζων

Παγκόσμιες Ημέρες

Διεθνής Ημέρα Αστυνομικής Συνεργασίας

Διεθνής Ημέρα για Καθαρό Αέρα και Γαλάζιους Ουρανούς

Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Μυική Δυστροφία τύπου Ντισέν