Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο 72χρονος παράγοντας και προπονητής βόλεϊ γυναικών στο Λαύριο, ο οποίος συνελήφθη για ασέλγεια σε βάρος μιας 16χρονης αθλήτριας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος ενώπιον του ανακριτή αρνήθηκε τις κατηγορίες .

«Αρνούμαι τις κατηγορίες που μου αποδίδονται. Είμαι παράγοντας της τοπικής ομάδας βόλεϊ Λαυρίου» φέρεται να είπε στην απολογία του χωρίς ωστόσο να πείσει καθώς ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση του.

Ο 72χρονος , ο οποίος είχε γνωριστεί με την 16χρονη τον Νοέμβριο του 2024, φέρεται να

επικοινωνούσε μαζί της λόγω των αγωνιστικών υποχρεώσεων που είχε η ανήλικη η οποία κατήγγειλε ότι ο ηλικιωμένος την παρενοχλούσε σεξουαλικά για μήνες.

Σε βάρος του 72χρονου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια ενώ η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο υπάρχουν και άλλα παρόμοια περιστατικά.