Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την Πέμπτη (6/11) τη Γιούνγκ Μπόις για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League και ο Ραζβάν Λουτσέσκου τόνισε ότι η ομάδα του θέλει να δώσει συνέχεια στο σερί νικών σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Οι «ασπρόμαυροι» είναι σε εξαιρετική κατάσταση όπως δείχνουν και τα αποτελέσματά τους και κόντρα στους Ελβετούς θέλουν να κάνουν ακόμη ένα βήμα για την πρόκριση στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης, με τον Ρουμάνο προπονητή να λέει τα εξής στη συνέντευξη Τύπου.

«Η Γιουνγκ Μπόις είναι μια καλή ομάδα που προέρχεται από μια χώρα που παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, άσχετα τα προβλήματα που μπορεί να έχει στη σεζόν. Έχουμε την εμπειρία και τη νοοτροπία τα τελευταία χρόνια παίζοντας Κυριακή – Πέμπτη – Κυριακή για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του αγώνα ξεχνώντας τι έχει προηγηθεί στα ματς του πρωταθλήματος. Πρέπει να αναλύσουμε τον αντίπαλο μας, να έχουμε τη δική μας ποδοσφαιρική νοοτροπία και να παρουσιαστούμε έτοιμοι στο γήπεδο».

Για το αν θα κάνει αλλαγές στην 11άδα: «Τι περιμένετε να σας πω, το rotation, τις αλλαγές, την 11άδα; Ξέρετε πως λειτουργούμε, θέλουμε να έχουμε την απαραίτητη φρεσκάδα. Δεν είναι εύκολο τρία ματς σε 7 μέρες. Θα είναι ένα ματς έντασης, με πολλές μάχες, θα χρειαστούμε φρεσκάδα και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τις καλύτερες επιλογές για να βοηθήσουμε την ομάδα να φτάσει στη νίκη. Ιδανικά θέλουμε 18-19 «βασικούς» ποδοσφαιριστές που θα δίνουν ισάξιες λύσεις. Αυτό το νούμερο σιγά-σιγά μεγαλώνει, έχουμε επιστροφές ποδοσφαιριστών, είναι παίκτες που θα μας δώσουν λύσεις, όπως ο Ζίβκοβιτς, ο Πέλκας, ο Λόβρεν».

Για το αν δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στο ματς με τους Ελβετούς ή σε αυτό της Κυριακής (9/11) κόντρα στον Παναθηναϊκό: «Και στα δύο παιχνίδια».

Για το αν θα καθορίσουν τα εντός έδρας ματς την πορεία του ΠΑΟΚ στη διοργάνωση, κάτι που συνέβη πέρσι: «Μόνο το αυριανό ματς έχει αξία για μένα και όχι τι θα συμβεί συνολικά στη διοργάνωση. Ασφαλώς και περιμένω μεγάλη ώθηση από τον κόσμο, όπως συμβαίνει πάντα στα ματς της Τούμπας. Θέλουμε μια δεύτερη νίκη στην Ευρώπη. Και ναι, θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο των συνεχόμενων επιτυχιών».

Για την κατάσταση των ποδοσφαιριστών που ήρθαν το καλοκαίρι και το πόσο έχουν καταφέρει να προσαρμοστούν: «Όλοι τους είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Ρωτήστε, λοιπόν, τους ίδιους. Έχουν μπει σε μια διαδικασία δουλειάς και αγώνων, δείχνουν να ανταποκρίνονται και αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό κομμάτι. Είναι στο χέρι τους όσο πιο σύντομα και όσο καλύτερα να γίνουν μέρος του γκρουπ. Σαν προπονητής κοιτάζω πάντα με ειλικρινή τρόπο να παίρνω τις αποφάσεις για εκείνους από παιχνίδι σε παιχνίδι».