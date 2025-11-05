Το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250 ανακοίνωσε ειδική προσφορά εισιτηρίων για όλους τους αγώνες έως και την ολοκλήρωση του τουρνουά, το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, ενώ ο Νόβακ Τζόκοβιτς επιστρέφει στο Telecom Center Athens την Πέμπτη (6/11).

Συγκεκριμένα, όλα τα εισιτήρια διατίθενται πλέον με έκπτωση 20%, ενώ τα παιδιά ηλικίας 2 έως 7 ετών έχουν δωρεάν είσοδο. Ζήστε από κοντά τη μοναδική εμπειρία μιας διοργάνωσης ATP που επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 31 χρόνια, παρακολουθώντας τους προημιτελικούς, τους ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό στο TELEKOM CENTER Athens.

Αποκτήστε τα εισιτήριά σας με τον κωδικό ATP20 στο events.ticketmaster.gr.

Την Πέμπτη (6/11) ο προημιτελικός του Τζόκοβιτς

Ο τενίστας που συγκεντρώνει πάνω του τα περισσότερα βλέμματα, φυσικά, είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος την Τρίτη (4/11) εξασφάλισε την πρόκριση για τον προημιτελικό, όπου θα αντιμετωπίσει, την Πέμπτη (6/11), τον Νούνο Μπόρζες από την Πορτογαλία, σε μια αναμέτρηση που υπόσχεται κορυφαίο θέαμα.