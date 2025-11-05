Για τις 25 Νοεμβρίου διεκόπη η δίκη οργανωμένων και μη οπαδών του Ολυμπιακού ως μελών εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να προκάλεσε τα επεισόδια της 7ης Δεκεμβρίου 2023, έξω από το κλειστό γήπεδο Ρέντη, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη από ναυτική φωτοβολίδα. Το δικαστήριο συνεδρίασε στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού.

Η πλειονότητα από τους 147 κατηγορούμενους κάθισαν στο εδώλιο. Είναι αντιμέτωποι οι περισσότεροι με βαρύτατες κατηγορίες που αφορούν τη συμμετοχή και δράση τους σε εγκληματική ομάδα, στην οποία αποδίδονται εκρήξεις, εκβιασμοί κ.ά. αδικήματα. Κατηγορούμενοι για πλημμελήματα είναι και τα μέλη της Διοίκησης της ΠΑΕ Ολυμπιακός αλλά και ο δήμαρχος Πειραιά, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τους συνηγόρους τους.

Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι και ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του Γιώργου Λυγγερίδη ο οποίος έχει καταδικαστεί σε ισόβια και επιπλέον 19 χρόνια και σήμερα δεν ήταν στη δικαστική αίθουσα.

Η δίκη διεκόπη καθώς 5 από τους κατηγορούμενους δεν είχαν δικηγόρο με αποτέλεσμα να τους διορίσει το δικαστήριο το οποίο έδωσε χρόνο για να ενημερωθούν για τη δικογραφία.

Η δίκη ξεκίνησε μετ’ εμποδίων καθώς υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στον έλεγχο κατηγορουμένων, δικηγόρων, μαρτύρων και δημοσιογράφων που εισέρχονταν στις φυλακές από την ίδια πύλη. Χαρακτηριστικό είναι πως χρειάστηκε τουλάχιστον μισή ώρα για να εκφωνηθούν οι κατηγορούμενοι, ενώ οι μάρτυρες είναι περισσότεροι από 200 και μπήκαν στην αίθουσα από πλαϊνή πόρτα σε ομάδες. Την ακαταλληλότητα της δικαστικής αίθουσας έθεσε εκπρόσωπος του ΔΣΑ ζητώντας να γίνει αλλαγή και να μεταφερθεί η δίκη στην αίθουσα τελετών του Εφετείου. Παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας δήλωσαν αστυνομικοί, τα συνδικαλιστικά όργανα των αστυνομικών και η οικογένεια Λυγγερίδη που ήταν στο δικαστήριο.