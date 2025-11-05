Νέα στρατηγική συνεργασία «σταθμό» για τη διασύνδεση της τεχνικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας εξασφάλισε ο Τομέας Τεχνικών Επαγγελμάτων των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ με τις ηγέτιδες εταιρείες στον κλάδο των θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και της ηλιακής ενέργειας, ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε. και CherBros (Αφοί Κ. ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ Α.Β.Ε.Ε.).
Η εν λόγω συνέργεια, που επισφραγίστηκε με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, στοχεύει στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης στα Τεχνικά Επαγγέλματα, ειδικότερα για τους σπουδαστές των ειδικοτήτων «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού & Κλιματισμού» και «Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» των Ανώτερων Σχολών ΑΛΦΑ σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα & Θεσσαλονίκη.
Το κοινό πλάνο δράσης περιλαμβάνει μια σειρά ενεργειών:
- Πρακτική άσκηση των σπουδαστών των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ στις συνεργαζόμενες εταιρείες ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε. και CherBros, καθώς και στο ισχυρό δίκτυο των συνεργατών τους πανελλαδικά
- Συμμετοχή εξειδικευμένων στελεχών των εταιρειών ως guest lecturers σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ
- Παροχή εξοπλισμού και εκπαιδευτικού υλικού από τις εταιρείες για την περαιτέρω αναβάθμιση των εργαστηριακών εγκαταστάσεων των Ανώτερων Σχολών ΑΛΦΑ, σύμφωνα με τα σύγχρονα επαγγελματικά πρότυπα
- Ανάπτυξη εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων –πιστοποιημένων από τον όμιλο SCHER (που περιλαμβάνει τις CherBros & ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε.)- με στόχο το upskilling, ώστε οι απόφοιτοι των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ να συμβαδίζουν με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις των κλάδων θέρμανσης, ύδρευσης, ψύξης & ηλιακών εγκαταστάσεων
Ως εκ τούτου, οι σπουδαστές και σπουδάστριες των Ανώτερων Σχολών ΑΛΦΑ θα έχουν πρακτική εξάσκηση υψηλού επιπέδου σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, η οποία -σε συνδυασμό με την ποιοτική ακαδημαϊκή κατάρτιση του κορυφαίου εκπαιδευτικού φορέα και τις πιστοποιήσεις εξειδίκευσης– οδηγεί στη δημιουργία περιζήτητων τεχνικών επαγγελματιών!
Οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ ευχαριστούν θερμά τις κορυφαίες εταιρείες CherBros & ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ για τη σημαντική συμβολή τους στην περαιτέρω αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχουν, προσφέροντας:
- Υποτροφίες και εκπτωτικά προγράμματα για τους εργαζομένους των εταιρειών και τους συγγενείς τους
Για περισσότερες πληροφορίες & εγγραφές στα Τμήματα Τεχνικών Επαγγελμάτων:
- http://www.iekalfa.gr/
- ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας: Πατησίων 31, 210 5279500
- ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά: Φίλωνος 39 –Γούναρη 14 & Τσαμαδού (νέο κτίριο), 210 4120313
- ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Γλυφάδας: Λ. Βουλιαγμένης 57, 210 9640117
- ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης: Βαλαωρίτου 9, 2310 552406