Νέα στρατηγική συνεργασία «σταθμό» για τη διασύνδεση της τεχνικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας εξασφάλισε ο Τομέας Τεχνικών Επαγγελμάτων των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ με τις ηγέτιδες εταιρείες στον κλάδο των θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και της ηλιακής ενέργειας, ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε. και CherBros (Αφοί Κ. ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ Α.Β.Ε.Ε.).

Η εν λόγω συνέργεια, που επισφραγίστηκε με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, στοχεύει στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης στα Τεχνικά Επαγγέλματα, ειδικότερα για τους σπουδαστές των ειδικοτήτων «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού & Κλιματισμού» και «Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» των Ανώτερων Σχολών ΑΛΦΑ σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα & Θεσσαλονίκη.

Το κοινό πλάνο δράσης περιλαμβάνει μια σειρά ενεργειών:

Πρακτική άσκηση των σπουδαστών των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ στις συνεργαζόμενες εταιρείες ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε. και CherBros, καθώς και στο ισχυρό δίκτυο των συνεργατών τους πανελλαδικά

των σπουδαστών των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ στις συνεργαζόμενες εταιρείες ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε. και CherBros, καθώς και στο ισχυρό δίκτυο των συνεργατών τους πανελλαδικά Συμμετοχή εξειδικευμένων στελεχών των εταιρειών ως guest lecturers σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ

των εταιρειών ως σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Παροχή εξοπλισμού και εκπαιδευτικού υλικού από τις εταιρείες για την περαιτέρω αναβάθμιση των εργαστηριακών εγκαταστάσεων των Ανώτερων Σχολών ΑΛΦΑ, σύμφωνα με τα σύγχρονα επαγγελματικά πρότυπα

από τις εταιρείες για την περαιτέρω αναβάθμιση των εργαστηριακών εγκαταστάσεων των Ανώτερων Σχολών ΑΛΦΑ, σύμφωνα με τα σύγχρονα επαγγελματικά πρότυπα Ανάπτυξη εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων –πιστοποιημένων από τον όμιλο SCHER (που περιλαμβάνει τις CherBros & ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε.)- με στόχο το upskilling, ώστε οι απόφοιτοι των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ να συμβαδίζουν με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις των κλάδων θέρμανσης, ύδρευσης, ψύξης & ηλιακών εγκαταστάσεων

Ως εκ τούτου, οι σπουδαστές και σπουδάστριες των Ανώτερων Σχολών ΑΛΦΑ θα έχουν πρακτική εξάσκηση υψηλού επιπέδου σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, η οποία -σε συνδυασμό με την ποιοτική ακαδημαϊκή κατάρτιση του κορυφαίου εκπαιδευτικού φορέα και τις πιστοποιήσεις εξειδίκευσης– οδηγεί στη δημιουργία περιζήτητων τεχνικών επαγγελματιών!

Οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ ευχαριστούν θερμά τις κορυφαίες εταιρείες CherBros & ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ για τη σημαντική συμβολή τους στην περαιτέρω αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχουν, προσφέροντας:

Υποτροφίες και εκπτωτικά προγράμματα για τους εργαζομένους των εταιρειών και τους συγγενείς τους

