Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία στους Μανιακούς Καστοριάς, μετά την άγρια επίθεση που δέχτηκε μία κατάκοιτη ηλικιωμένη από μινκ μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ένα άγριο μινκ εισέβαλε από την ανοιχτή πόρτα του σπιτιού της ηλικιωμένης. Το άγριο ζώο κατευθύνθηκε προς το κρεβάτι όπου βρισκόταν η κατάκοιτη γυναίκα και της επιτέθηκε, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα στο χέρι. Σύμφωνα με το kastoria365, το μινκ την τραυμάτισε και στο μάτι. Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και πρόκειται να υποβληθεί σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων για την αποκατάσταση του τραύματός της.

Το σοκαριστικό αυτό περιστατικό έρχεται να προστεθεί στην έντονη ανησυχία που επικρατεί το τελευταίο διάστημα και σε άλλα χωριά της περιοχής, όπως ο Πεντάβρυσος, η Τσάκωνη και το Χιλιόδενδρο.