Αυξημένη είναι από το πρωί σήμερα, Δευτέρα 1/9 η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Το μποτιλιάρισμα επέστρεψε μαζί με τους αδειούχους που γύρισαν στην Αθήνα και προβλήματα παρατηρούνται στον Κηφισό αλλά και στην Κηφισίας.

Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται επίσης στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα αλλά και στη Μεσογείων.

Καθυστερήσεις, σύμφωνα με την Αττική Οδό, παρατηρούνται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 5 με 10 λεπτά από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας αλλά και στην έξοδο για Λαμία (επίσης 5 με 10 λεπτά) στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

