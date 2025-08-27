Έρευνες στο «σημείο μηδέν» απ’ όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά έξω από το Λαύριο πραγματοποιεί κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν φαίνεται η φωτιά να ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα σε αυτή την περίπτωση.

Χάρη στην άμεση ανταπόκριση και τον συντονισμό των δυνάμεων, η φωτιά οριοθετήθηκε σε 1 ώρα, αποτρέποντας την εξάπλωσή της προς κατοικίες και γειτονικές εκτάσεις.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 174 πυροσβέστες, 7 ομάδες δασοκομάντος με 49 οχήματα, καθώς και εναέρια μέσα, δύο αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα. Στη μάχη συνέδραμαν εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

Νωρίτερα, με μήνυμα, το 112 κάλεσε τους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή Θορικός. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Θορικού Λαυρίου απομακρυνθείτε προς Λαύριο», αναφέρει το μήνυμα.