Τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό πυροσβεστών, αναλογικά με το σύνολο των εργαζόμενων, έχει η Ελλάδα ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat, το 2024 η δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος αντιστοιχούσε στο 0,41% των απασχολούμενων στη χώρα μας, ποσοστό υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου (0,19%).

Ενδιαφέρον προκαλεί ότι η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία, τρεις από τις τέσσερις μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ οι οποίες βρέχονται από τη Μεσόγειο και αντιμετωπίζουν εξίσου επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες με την Ελλάδα, είχαν σαφώς χειρότερη επίδοση από τη χώρα μας, καθώς το μερίδιο των επαγγελματιών πυροσβεστών στο σύνολο των απασχολούμενων μετρήθηκε μόλις στο 0,18% και στις τρεις, δηλαδή κάτω και από τον μέσο όρο της ΕΕ. Στην Πορτογαλία, η οποία έχει επίσης πληγεί από καταστροφικές πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια, το ποσοστό ήταν 0,25%.

Μόνο η Κροατία, με 0,45%, είχε υψηλότερο ποσοστό από την Ελλάδα. Στο άλλο άκρο βρίσκονται βορειοευρωπαικές χώρες με υγρό κλίμα και συχνές βροχοπτώσεις, η Ολλανδία και η Δανία, με 0,7% και 0,8% αντίστοιχα.

Τα νεότερα δεδομένα της Eurostat δείχνουν ακόμα ότι η Ελλάδα κατάλαβε, το 2023, την τρίτη θέση στις δαπάνες για πυροπροστασία αναλογικά με το ΑΕΠ ανάμεσα στα μέλη της ΕΕ.

Η χώρα μας δαπάνησε περίπου το 0,7% του ΑΕΠ της σε αντιπυρικές υπηρεσίες και δράσεις, ακολουθώντας μόνο τη Ρουμανία και την Εσθονία.

Στον αντίποδα, στην τέταρτη θέση από το τέλος βρέθηκε η Πορτογαλία, η οποία διέθεσε πόρους που αντιστοιχούσαν μόλις το 0,3% της οικονομικής δραστηριότητας. Για την Ισπανία και την Ιταλία το ποσοστό υπολογίζεται περίπου στο 0,4%, ενώ η Γαλλία μετρήθηκε στο 0,5%.

Ρεκόρ 20ετίας στα καμένα στην ΕΕ, στον μέσο όρο της η Ελλάδα

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει πλέον έντονα τις αντοχές της πολιτικής προστασίας σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, ειδικά στον νότο.

Τα νεότερα συγκεντρωτικά στοιχεία του συστήματος Copernicus φανερώνουν ότι από τις αρχές του έτους έχουν καεί στην ΕΕ 10,23 εκατομμύρια στρέμματα, που συνιστά αρνητικό ρεκόρ 20ετίας και είναι υπετριπλάσιο του μέσου όρου από το 2006 έως το 2024, κυρίως εξαιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών στην Ισπανία και την Πορτογαλία.

Στην Ελλάδα οι καμένες εκτάσεις υπολογίζονται σε 468.730 στρέμματα, οριακά πάνω από τον μέσο όρο της των προηγούμενων δύο δεκαετιών (466.446 στρέμματα).