«Αυτή την στιγμή επιχειρούν 33 εναέρια μέσα σε όλα τα μέτωπα της χώρας», δήλωσε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ο εκπρόσωπος Τύπου της, Βασίλης Βαθρακογιάννης, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση παραμένει κρίσιμη. «Η φωτιά στη Φιλιππιάδα έχει δημιουργήσει δύο μέτωπα», ενώ τόνισε ότι με εντολή του αρχηγού του Σώματος, όλες οι υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, όπως και οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας καθώς και στη σημερινή ημέρα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.

«Η φωτιά στα Μέγαρα είναι πλέον οριοθετημένη, όπως και εκείνη στα Σταμνά Μεσολογγίου. Στη Ζίτσα Ιωαννίνων δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, αν και στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι» δήλωσε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής.

«Σε εξέλιξη είναι τα μέτωπα σε Κάτω Αχαΐα και στη ΒΙΠΕ Πατρών ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα» σημείωσε ενώ μιλώντας για την πυρκαγιά στον Γυμνότοπο Φιλιππιάδας στην Πρέβεζα ανέφερε ότι έχει δημιουργήσει δύο μέτωπα. «Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με 8 μποφόρ. Το πρώτο μέτωπο κατευθύνεται προς τους οικισμούς Ριζοβούνι και Ρωμιά, ενώ το δεύτερο προς Δρυόφυτο και Παντάνασσα. Και τα δύο μέτωπα έχουν κατεύθυνση προς τη Φιλιππιάδα ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα».

Αναφορικά με την πυρκαγιά στη Χίο τόνισε ότι η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη με δύο μέτωπα, υπό ανέμους 6 μποφόρ. Το ένα κινείται μεταξύ των οικισμών Πειραμά και Μπαρμπαριά, και το άλλο πλησίον του Πέρδικα, με κατεύθυνση προς τους οικισμούς Σιδηρούντα, Δευχά και Χάλανδρα ενώ στο νησί επιχειρούν πέντε ελικόπτερα. Νέα φωτιά που εκδηλώθηκε τα μεσάνυχτα στην περιοχή Κοφινάς αντιμετωπίστηκε άμεσα.

Στη Ζάκυνθο, το μέτωπο, όπως είπε, κατευθύνεται προς τον οικισμό Λαθάκια, ενώ προς τον οικισμό Κερί η εικόνα είναι βελτιωμένη.

Με ασθενοφόρα διακομίστηκαν τρεις πυροσβέστες με συμπτώματα θερμοπληξίας στην Αχαΐα, ένας στην Αιτωλοακαρνανία με κάκωση άνω άκρου και ένας στη Φιλιππιάδα με εγκαύματα. Στη Χίο, δέκα πυροσβέστες και δύο εθελοντές έλαβαν πρώτες βοήθειες.