Η Elikonos Capital ΑΕΔΟΕΕ ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση του δεύτερου γύρου συγκέντρωσης κεφαλαίων του επενδυτικού ταμείου Elikonos 3 S.C.A. SICAV-RAIF, με τις συνολικές δεσμεύσεις να ανέρχονται πλέον στα €200 εκατομμύρια.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών στη στρατηγική της εταιρείας, καθώς και στις προοπτικές της ελληνικής αγοράς. Στο δεύτερο closing συμμετείχαν υφιστάμενοι θεσμικοί επενδυτές.

Το Elikonos 3 αποτελεί επενδυτικό ταμείο ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity), το οποίο στοχεύει σε επενδύσεις σε ελληνικές μικρομεσαίες και μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, ενισχύοντας την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια των εταιρειών του χαρτοφυλακίου.

Η επενδυτική στρατηγική εστιάζει στην παροχή κεφαλαίων ανάπτυξης, σε συνδυασμό με ενεργή συμμετοχή στη στρατηγική και επιχειρησιακή εξέλιξη των εταιρειών του χαρτοφυλακίου, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Το Elikonos 3 από την έναρξη της δραστηριότητάς του, τον Οκτώβριο του 2025, έχει ήδη πραγματοποιήσει 3 επενδύσεις, στις εταιρίες Mytilos, Ribco και Vamvalis Foods.

Της επενδυτικής ομάδας του Elikonos 3 ηγούνται οι έμπειροι και καταξιωμένοι επαγγελματίες Τάκης Σολωμός, Παντελής Παπαγεωργίου και Δημήτρης Βιδάκης, συνδυάζοντας στρατηγική σκέψη, πολυετή εμπειρία και βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς, προσφέροντας λύσεις με πραγματική αξία για τις επιχειρήσεις του σήμερα.

Η Elikonos Capital, εταιρεία αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δραστηριοποιείται από το 2012 στην αγορά των εναλλακτικών επενδύσεων και έχει δημιουργήσει συνολικά τέσσερα επενδυτικά κεφάλαια που ξεπερνούν αθροιστικά τα 300 εκατ. Ευρώ με στρατηγικές επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity) και κεφαλαιαγορών.